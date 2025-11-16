Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ένας νέος ουράνιος επισκέπτης, γνωστός ως 3i ATLAS, έχει κινήσει το ενδιαφέρον των αστρονόμων και των ερασιτεχνών παρατηρητών, με χαρακτηριστικά που φέρνουν ερωτήματα για τη φύση του. Οι πρώτες παρατηρήσεις τον κατατάσσουν στα αντικείμενα τύπου κομήτη, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάτι «διαφορετικό», πέρα από τα συνηθισμένα ουράνια σώματα.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Ιωάννης Πέτρου αναφέρεται στην συζήτηση γύρω από τον 3i ATLAS, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην αστρονομία, αλλά και σε θεωρίες που έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο και σε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.

Δείτε το βίντεο:

Η ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώνονται από το διαδίκτυο και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης συνθέτει ένα «παζλ» για τον 3i ATLAS, προσφέροντας υποθέσεις και ενδείξεις για τη συμπεριφορά του, την προέλευση και την πιθανή του σύνθεση. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε συμπέρασμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο που δεν έχει ακόμη πλήρως κατανοηθεί.