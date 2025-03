Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Blue Ghost που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησε με επιτυχία ομαλή προσεδάφιση στο φεγγάρι, καθιστώντας τη Firefly Aerospace, με έδρα το Τέξας, μόλις τη δεύτερη εταιρεία του ιδιωτικού τομέα που έχει επιτύχει ένα τέτοιο κατόρθωμα.

🌕 Moon Landing LIVE

Watch as @Firefly_Space’s Blue Ghost lunar lander, well, lands! It’s scheduled to touch down on the Moon’s surface no earlier than 3:34am ET (0834 UTC). https://t.co/Py3Zcv6fu2

— NASA (@NASA) March 2, 2025