Η νέα αυτή τεχνολογία από την κινεζική εταιρεία Kaiwa, που αναπτύσσει το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ εγκυμοσύνης με τεχνητή μήτρα, φαντάζει σχεδόν βγαλμένη από σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Το 2026, λοιπόν, θα ζούμε σε έναν κόσμο όπου η διαδικασία της εγκυμοσύνης δεν θα αφορά μόνο το σώμα της γυναίκας, αλλά και ένα ρομπότ, που θα αναλαμβάνει τον ρόλο της φροντίδας της νέας ζωής.

Με τιμή που αγγίζει τα 13.900 δολάρια, αυτό το «ρομπότ-μητέρα», υπόσχεται να προσφέρει λύσεις σε ζευγάρια που παλεύουν με την υπογονιμότητα ή σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί, χωρίς να βιώσουν τις σωματικές και ψυχικές δυσκολίες της φυσικής εγκυμοσύνης.

Όμως, η τεχνολογία αυτή επιφέρει και μια ολόκληρη σειρά αμφιβολιών και ηθικών διλημμάτων, που δεν είναι εύκολο να αγνοηθούν.

Πλανάται έντονη ανησυχία για το πώς θα επιδράσει αυτή η συνθήκη στις σχέσεις γονέων-παιδιών και με ποιο τρόπο η τεχνολογία θα μπορούσε να διαστρεβλώσει τον φυσικό κύκλο της ζωής, δημιουργώντας νέες μορφές εμπορικής εκμετάλλευσης ή ακόμα και παράνομης παρένθετης μητρότητας.

Εάν συνυπολογιστεί η ήδη αυξανόμενη υπογεννητικότητα στην Κίνα και η πίεση για καινοτόμες λύσεις, το εγχείρημα της Kaiwa αποκτά πολιτική και κοινωνική διάσταση.

Η ανάγκη για τεχνολογικές εξελίξεις φαίνεται να συγκρούεται με τη διατήρηση των ηθικών αξιών, προκαλώντας τεράστια ηθικά διλήμματα: Mπορεί τελικά η ανθρωπότητα να αποδεχτεί την τεχνητή αναπαραγωγή;

Κι ενώ οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ειδικούς είναι ήδη έντονες, το ερώτημα παραμένει: είναι αυτή η επανάσταση στην τεχνολογία πράγματι η λύση για το μέλλον, ή είναι μια επικίνδυνη κατάχρηση των δυνατοτήτων της επιστήμης σε έναν κόσμο που συχνά δεν είναι έτοιμος να αφομοιώσει τις συνέπειες των καινοτομιών του;