Η NASA πρόκειται να εγκαταστήσει μόνιμη βάση στη Σελήνη (πρόγραμμα – Ignition Moon Base) και μάλιστα έδωσε στο φως της δημοσιότητας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ρομποτικά σκάφη προσελήνωσης, τα drones και τα ειδικά οχήματα που σκοπεύει να στείλει στο Φεγγάρι.

Η προσδοκία της NASA είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη αμερικανική βάση στη Σελήνη, πριν ο Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ το 2029. Ωστόσο, ο μεγάλος ανταγωνιστής της είναι η Κίνα, κάτι που σημαίνει ότι οι επιστήμονες της διαστημικής υπηρεσίας εργάζονται σκληρά και κάτω από συνθήκες απίστευτης πίεσης για να κερδίσουν τη νέα «διαστημική κούρσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η Κίνα έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες και προχωρά δυναμικά με τα δικά της σχέδια για την αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη έως το 2030. Τη περασμένη Δευτέρα εκτόξευσε το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, στέλνοντας ένα πλήρωμα αστροναυτών στον διαστημικό σταθμό Tiangong.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως τον Μάρτιο, ήταν η πρώτη φορά που η διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε το πρόγραμμα ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή μιας μόνιμης βάσης που θα τροφοδοτείται από πυρηνική και ηλιακή ενέργεια στον νότιο πόλο της Σελήνης έως το 2032.

Ο διευθυντής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν, δήλωσε την Τρίτη 26 Μαίου ότι οι ΗΠΑ «δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη Σελήνη».

Τι σημασία θα είχε μια μόνιμη βάση στη Σελήνη για τις ΗΠΑ – Ο ανταγωνισμός με την Κίνα

Μια μόνιμη βάση θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να διεξάγουν επιστημονικά πειράματα, να εξορύσσουν πολύτιμους πόρους και να ταξιδεύουν στον Άρη πιο εύκολα. Ωστόσο, πολλοί είναι οι επιστήμονες που τονίζουν ότι το χρονοδιάγραμμα της NASA δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό.

Παρά την επιτυχία των ΗΠΑ με την αποστολή τεσσάρων αστροναυτών γύρω από τη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II τον περασμένο Απρίλιο, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Κίνα είναι πιο πιθανό να είναι η επόμενη χώρα που θα πατήσει το «πόδι» της στο φεγγάρι.

«Δεν θα με εξέπληττε καθόλου αν η Κίνα φτάσει εκεί πρώτη», δήλωσε στο BBC News ο Δρ. Σίμεον Μπάρμπερ, Σεληνιακός Επιστήμονας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, επικαλούμενος τις αποτυχίες της NASA στην εξασφάλιση ενός σκάφους που μπορεί να προσγειώσει ανθρώπους στο Φεγγάρι.

Το πρόγραμμα της NASA για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη

Πριν οι άνθρωποι ταξιδέψουν στην Σελήνη, η διαστημική υπηρεσία θέλει να στείλει ρομποτικά σκάφη προσεδάφισης και drones για να εξερευνήσουν και να χαρτογραφήσουν το απαιτητικό έδαφος της. Επίσης, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οχήματα παράδοσης που θα μπορούσαν να μεταφέρουν αστροναύτες πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης και να μεταφέρουν ακόμη και επιστημονικά όργανα.

Την Τρίτη 26 Μαΐου, η NASA ανακοίνωσε ότι εταιρείες όπως οι Blue Origin, Intuitive Machines και Astrobotic έχουν αναλάβει τις συμβάσεις για την κατασκευή των ειδικών μηχανημάτων. Η NASA θέλει το σεληνιακό σκάφος της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, που ονομάζεται Endurance, να είναι σε θέση να πραγματοποιεί ακριβείς προσγειώσεις, καθώς και να έχει αυτόνομη πλοήγηση και έλεγχο.

Σημειώνεται, πως μεταξύ των προσδοκιών της NASA είναι το διαστημόπλοιο Griffin-1 της Astrobotic να προσγειωθεί στον κρατήρα Nobile κοντά στον Νότιο Πόλο. «Αυτή η ρομποτική εξερεύνηση θα πρέπει να έχει τελειώσει έως το 2029, με 25 εκτοξεύσεις και 4 μετρικούς τόνους φορτίου που θα προσγειωθούν στη Σελήνη», δήλωσε ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, στέλεχος του προγράμματος Moon Base.

Στη συνέχεια, σκοπός της διαστημικής υπηρεσίας είναι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν στη Σελήνη σε «ημιμόνιμες» κατοικίες. Ο Νότιος Πόλος της Σελήνης είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για την NASA επειδή το παγωμένο νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο νερό ή για την παραγωγή οξυγόνου.

Ωστόσο, τα σχέδια της διαστημικής υπηρεσίας βασίζονται στην ετοιμότητα ενός διαστημοπλοίου που θα μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη. Η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ έχει επισης συμβόλαιο για την κατασκευή ενός διαστημικού σκάφους που ονομάζεται Starship Human Landing System, αλλά έχει αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις.

«Το περιοριστικό βήμα είναι η προσγείωση των αστροναυτών στην επιφάνεια», εξηγεί ο σεληνιακός επιστήμονας Σίμεον Μπάρμπερ. «Μου ακούγεται σαν [η NASA] να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια θέση όπου πρέπει να αρχίσει να λέει ότι έχει σχέδια. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πολλή πολιτική ώθηση πίσω από αυτό», λέει.