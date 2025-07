Ένας μετεωρίτης από τον Άρη, βάρους 24,5 κιλών, πουλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουλίου, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s έναντι 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που συνιστά ρεκόρ όλων των εποχών για ένα τέτοιο αντικείμενο.

Ο μετεωρίτης με την ονομασία NWA 16788 είναι ο μεγαλύτερος που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στη Γη και προέρχεται από τον Κόκκινο Πλανήτη. Στη 15λεπτη δημοπρασία συμμετείχαν με αλλεπάλληλες προσφορές πολλοί διεκδικητές, από τηλεφώνου και μέσω του διαδικτύου.

«Πρόκειται για έναν εκπληκτικό μετεωρίτη που ξεκόλλησε από την επιφάνεια του Άρη», είπε η Κασάντρα Χάτον, η αντιπρόεδρος του οίκου Sotheby’s και επικεφαλής του τμήματος επιστημών και φυσικής ιστορίας.

Sotheby’s has unveiled the largest Martian meteorite ever recovered on Earth, a 54-pound specimen known as NWA 16788, expected to fetch up to $4 million ahead of an auction in New York pic.twitter.com/z5tUMnt0hH

— Reuters Science News (@ReutersScience) July 8, 2025