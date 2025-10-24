Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Υπάρχει ένας βραχώδης εξωπλανήτης, τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τη Γη, σε απόσταση αναπνοής, ο οποίος θα μπορούσε να έχει όσα χρειάζονται προκειμένου να φιλοξενήσει ζωή.

Αυτός ο «εξωπλανήτης», δηλαδή ο πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, απέχει περίπου 20 έτη φωτός (18,2 για την ακρίβεια) προς την κατεύθυνση του αστερισμού των Διδύμων και μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη νερού (σε υγρή μορφή) στην επιφάνειά του – γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής.

Μια υπερ-Γη για εξωγήινη ζωή;

Καθώς οι αστρονόμοι ανακαλύπτουν όλο και περισσότερους εξωπλανήτες, από τότε που επιβεβαιώθηκαν οι πρώτοι μακρινοί κόσμοι στα μέσα της δεκαετίας του 1990, έχουν εντοπίσει ευρήματα που δεν μοιάζουν σε τίποτα από αυτά που βλέπουμε στο ηλιακό μας σύστημα.

Μεταξύ αυτών είναι οι υπερ-Γαίες, οι οποίες είναι κοινές σε ολόκληρο τον Γαλαξία. Αυτοί οι βραχώδεις εξωπλανήτες είναι πολύ πιο ογκώδεις από τη Γη, αλλά λιγότερο ογκώδεις από τους παγωμένους γίγαντες του συστήματος μας, δηλαδή τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα.

Τώρα, όμως, οι επιστήμονες εντόπισαν μια υπερ-Γη, με την ονομασία GJ 251 c, που απέχει 18,2 έτη φωτός.

«Αναζητούμε αυτού του είδους τους πλανήτες επειδή είναι η καλύτερη ευκαιρία μας να βρούμε ζωή αλλού», λέει ο Suvrath Mahadevan, καθηγητής αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Penn State των ΗΠΑ και συν-συγγραφέας ενός άρθρου σχετικά με την ανακάλυψη αυτή, που δημοσιεύτηκε στο The Astronomical Journal.

«Ο εξωπλανήτης βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη, αλλιώς “ζώνη Goldilocks”, στην κατάλληλη απόσταση από το άστρο του ώστε να μπορεί να υπάρχει νερό στην επιφάνειά του, αν έχει την κατάλληλη ατμόσφαιρα».

Πώς εντοπίζεται ένας πλανήτης που μοιάζει με τη Γη

Στη Γη, όπου υπάρχει ζωή, αναπόφευκτα βρίσκουμε και νερό, γεγονός που υποδηλώνει ότι το νερό σε υγρή μορφή είναι βασικό συστατικό για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε.

Γι’ αυτό, αν θέλουμε να βρούμε ζωή πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, είναι λογικό να αναζητήσουμε βραχώδεις πλανήτες που μπορεί επίσης να έχουν νερό στην επιφάνειά τους.

Το κλειδί για αυτό είναι να βρούμε εξωπλανήτες που περιστρέφονται γύρω από το άστρο τους στη ζώνη «Goldilocks», δηλαδή όχι πολύ κοντά, αλλά ούτε και πολύ μακριά από τον ήλιο.

Ως αποτέλεσμα, έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια και έχουν επενδυθεί πόροι στην ανάπτυξη της τεχνολογίας για την κατασκευή οργάνων που μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση.

Η ομάδα αναφέρει ότι η ανακάλυψη του GJ 251 c ήταν το αποκορύφωμα 20 ετών παρατήρησης του ουρανού, σε αναζήτηση πλανητών παρόμοιων με τη Γη.

Ανακαλύφτηκε χρησιμοποιώντας το όργανο Habitable-Zone Planet Finder, με το τηλεσκόπιο Hobby-Eberly, στο McDonald Observatory του Τέξας.

Αυτό το όργανο χρησιμοποιεί ένα είδος πρίσματος για να διαχωρίσει το φως από ένα μακρινό αστέρι και να το αναλύσει. Χρησιμοποιεί μια τεχνική γνωστή ως «ακτινική ταχύτητα», σύμφωνα με την οποία οι μικροσκοπικές διακυμάνσεις στο φως του αστεριού μπορούν να υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός πλανήτη σε τροχιά που προκαλεί την ταλάντωση του αστεριού.

Το όργανο κατασκευάστηκε ειδικά για την ανίχνευση πλανητών παρόμοιων με τη Γη στις κατοικήσιμες ζώνες κοντινών αστεριών.

«Το ονομάζουμε Habitable Zone Planet Finder (Εντοπιστής Πλανητών σε Κατοικήσιμες Ζώνες), επειδή αναζητούμε κόσμους που βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση από το άστρο τους, ώστε να μπορεί να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνειά τους. Αυτός ήταν ο κεντρικός στόχος της έρευνας», λέει ο Mahadevan.

«Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί έναν από τους πολλά υποσχόμενους “υποψηφίους” στην αναζήτηση ατμοσφαιρικών ενδείξεων ζωής για το άμεσο μέλλον».

Πώς ανακαλύφτηκε αυτή η υπερ-Γη

Η ομάδα ανέλυσε δεδομένα από τηλεσκόπια σε όλο τον κόσμο, που καλύπτουν συνολικά δύο δεκαετίες.

Εστίασαν στην ταλάντωση του άστρου που φιλοξενεί τον εξωπλανήτη, το GJ 251, που προκαλείται από τη βαρυτική έλξη του πλανήτη που περιστρέφεται γύρω του.

Χρησιμοποιήθηκαν οι βασικές παρατηρήσεις των επιστημόνων ώστε να βελτιωθούν οι μετρήσεις της ταλάντωσης ενός άλλου, ήδη γνωστού πλανήτη που περιστρέφεται γύρω από το άστρο, γνωστού ως GJ 251 b, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από το άστρο κάθε 14 ημέρες. Συνδύασαν αυτά τα δεδομένα με νέα δεδομένα από το Habitable-Zone Planet Finder και ανακάλυψαν ένα δεύτερο, ισχυρότερο σήμα σε 54 ημέρες.

Αυτό τους έδειξε ότι υπήρχε ένας άλλος, πολύ πιο μεγάλος πλανήτης που περιστρέφονταν γύρω από το άστρο.

Το σήμα του επιβεβαιώθηκε με τη χρήση του φασματομέτρου NEID, το οποίο κατασκευάστηκε από ερευνητές του Penn State και συνδέθηκε με ένα τηλεσκόπιο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Kitt Peak στην Αριζόνα.

«Με αυτό το σύστημα βρισκόμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας και των μεθόδων ανάλυσης», λέει ο Corey Beard, συν-συγγραφέας της μελέτης. «Χρειαζόμαστε την επόμενη γενιά τηλεσκοπίων για να απεικονίσουμε άμεσα αυτόν τον υποψήφιο πλανήτη, αλλά χρειαζόμαστε επίσης επενδύσεις από την κοινότητα».

Το μέλλον για την αναζήτηση κόσμων παρόμοιων με τη Γη

Η ομάδα επισημαίνει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην αναζήτηση μακρινών εξωπλανητών, μια από τις οποίες είναι ο διαχωρισμός των πληροφοριών που παράγονται από πλανήτες όπου περιστρέφονται γύρω από αστέρια, από αυτές που προέρχονται από το ίδιο το αστέρι.

Για παράδειγμα, οι κηλίδες των αστεριών – όπως οι ηλιακές κηλίδες στον Ήλιο μας – μπορούν να μιμηθούν την περιοδική κίνηση ενός πλανήτη, οδηγώντας σε ψευδείς ανιχνεύσεις εξωπλανητών. Ωστόσο, τα υπολογιστικά μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο τα σήματα μεταβάλλονται σε διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός.

«Είναι ένα δύσκολο έργο, καθώς πρέπει να καταστείλουμε την αστρική δραστηριότητα και να μετρήσουμε τα αδύναμα σήματα, ξεχωρίζοντας τα αδύναμα δείγματα από αυτό που είναι ουσιαστικά ένας αφρισμένος, μαγνητοσφαιρικός λέβητας που δημιουργείται από την επιφάνεια ενός άστρου», λέει ο Mahadevan.

«Αυτή η ανακάλυψη είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της δύναμης της διεπιστημονικής έρευνας στο Penn State», λέει ο Eric Ford, καθηγητής αστρονομίας και αστροφυσικής στο Penn State.

«Η μείωση του θορύβου της αστρικής δραστηριότητας απαιτούσε όχι μόνο προηγμένα όργανα και πρόσβαση σε τηλεσκόπια, αλλά και την προσαρμογή των μεθόδων μελέτης δεδομένων στις συγκεκριμένες ανάγκες αυτού του άστρου, καθώς και έναν συνδυασμό οργάνων.

Ο συνδυασμός σημαντικών δεδομένων και προηγμένων στατιστικών μεθόδων επέτρεψε στη διεπιστημονική ομάδα μας να μετατρέψει τα δεδομένα σε μια συναρπαστική ανακάλυψη που ανοίγει τον δρόμο στα μελλοντικά παρατηρητήρια, προκειμένου να αναζητήσουν ίχνη ζωής πέρα από το ηλιακό μας σύστημα».

«Αν και δεν μπορούμε ακόμη να επιβεβαιώσουμε την παρουσία ατμόσφαιρας ή ζωής στον GJ 251 c, ο πλανήτης αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο στόχο για μελλοντική εξερεύνηση», λέει ο Mahadevan. «Κάναμε μια συναρπαστική ανακάλυψη, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να μάθουμε για αυτόν τον πλανήτη».

Με πληροφορίες από BBC και La Repubblica