Από το κρέας που καλλιεργείται σε εργαστήρια, μέχρι τις έντονες πυρκαγιές που μαίνονται σε όλο τον κόσμο, η ζωή το 2100 θα μπορούσε να φαίνεται πολύ διαφορετική από σήμερα. Αυτό υποστηρίζει μια νέα μελέτη που προβλέπει τι μπορούμε να περιμένουμε στο τέλος του αιώνα. Οι ειδικοί λένε ότι η σημαντική υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πλέον «πιθανότερη από ποτέ», με τις θερμοκρασίες να ενδέχεται να αυξηθούν έως και 4°C.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ακραίες «καιρικές συνθήκες πυρκαγιάς» σε μέρη του κόσμου, απειλώντας την επιβίωση αμέτρητων ειδών. Τα κοπάδια ζώων θα μπορούσαν να μειωθούν δραματικά, καθώς τα ζώα βοσκής θα αντικαθίστανται από κρέας και γάλα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο. Εν τω μεταξύ, οι πρόοδοι στην επεξεργασία γονιδίων θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη ενοχλητικών χωροκατακτητικών ειδών, όπως τα καταστροφικά παράσιτα.

«Σε 70 χρόνια από τώρα, πολλά οικοσυστήματα θα είναι εντελώς διαφορετικά», έγραψαν οι ερευνητές στο Australian Journal of Botany . «Η κλιματική αλλαγή είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, με ραγδαίες αλλαγές στη συχνότητα εμφάνισης πυρκαγιών, ακραίων θερμοκρασιών, ξηρασιών, πλημμυρών και διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αλλά και άλλοι παράγοντες μπορεί να αποδειχτούν εξίσου σημαντικοί, όπως η μεγάλης κλίμακας αντικατάσταση των ζώων με προϊόντα κυτταροκαλλιέργειας και γενετικές τεχνολογίες για την αντικατάσταση επιλεγμένων ειδών.»

Οι ερευνητές ανέλυσαν μια σειρά από πιθανά σενάρια σε έναν κόσμο όπου οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες θα έχουν αυξηθεί κατά 4°C.

Η σημαντική υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να προκαλέσει ακραία «καιρικά φαινόμενα πυρκαγιάς» σε όλο τον κόσμο, προειδοποίησαν.

Για τη μελέτη τους, η ομάδα του Πανεπιστημίου Macquarie στο Σίδνεϋ, ανέπτυξε μια σειρά από πιθανά σενάρια για τα οικοσυστήματα της Αυστραλίας έως το έτος 2100. Εστίασαν σε έναν κόσμο στον οποίο οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξάνονται κατά περίπου 4°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ένα από τα πιο έντονα θέματα που αναδύθηκαν από την έρευνα ήταν ο αυξανόμενος αντίκτυπος των πιο συχνών και έντονων πυρκαγιών (megafires) που θα τροφοδοτούνται από την τρομερή ζέστη. Αυτός ο ακραίος «καιρός πυρκαγιάς» είναι πιθανό να μεταμορφώσει τη βλάστηση και να απειλήσει την επιβίωση αρκετών ειδών. Επίσης θα φέρει συχνές «τροπικές νύχτες», όπου η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από 20-25 βαθμούς, επιτείνοντας την καυτή ατμόσφαιρα.

«Ορισμένοι σημαντικοί τύποι βλάστησης, όπως τα τροπικά δάση, εξαρτώνται από τα μεγάλα διαστήματα μεταξύ των θερμών επεισοδίων», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης, Καθηγητής Μαρκ Γουέστομπι. «Καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες πυρκαγιών γίνονται πιο συχνές, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθούν αυτά τα οικοσυστήματα».

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από μια σειρά καταστροφικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών του Μαύρου Καλοκαιριού στην Αυστραλία, της περιόδου ρεκόρ πυρκαγιών του Καναδά το 2023 και των καταστροφικών πυρκαγιών στην Καλιφόρνια. Οι ερευνητές έχουν ήδη συνδέσει όλα αυτά με θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων πυρκαγιάς.

Οι επιστήμονες αναπτύσσουν γενετικά τροποποιημένα κουνούπια για την καταστολή πληθυσμών που μεταφέρουν ασθένειες.

Φυτά και ζώα με γενετική τροποποίηση – Κρέας και γάλα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο

Μεταξύ των άλλων πιθανοτήτων που εντόπισαν οι επιστήμονες ήταν η δραματική μείωση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, με τα βοοειδή και τα πρόβατα να αντικαθίστανται ολοένα και περισσότερο από κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από ζωικά κύτταρα. Αυτή η τεχνολογία έχει ήδη αρχίσει να επεκτείνεται πέρα ​​από τα εργαστήρια.

Το κοτόπουλο καλλιέργειας έχει εγκριθεί για πώληση στη Σιγκαπούρη, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ οι εταιρείες παράγουν πρωτεΐνες γάλακτος χωρίς αγελάδες, χρησιμοποιώντας ζύμωση ακριβείας. Οι επιστήμονες έχουν δημιουργήσει ακόμη και σοκολάτα και καφέ που καλλιεργήθηκαν σε εργαστήριο, ως εναλλακτικές λύσεις στις καλλιέργειες που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Οι ερευνητές προβλέπουν επίσης τη χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας γονιδίων για την επιλεκτική καταστολή των χωροκατακτητικών ειδών που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στην ιθαγενή άγρια ζωή. Παρόμοιες τεχνολογίες ήδη διερευνώνται σήμερα, με τους επιστήμονες να αναπτύσσουν γενετικά τροποποιημένα κουνούπια για την καταστολή πληθυσμών που μεταφέρουν ασθένειες.

Οι ειδικοί διερευνούν επίσης τεχνικές επεξεργασίας γονιδίων που θα μπορούσαν μια μέρα να ελέγξουν τα χωροκατακτητικά παράσιτα όπως ποντίκια, αρουραίους και φρύνους από ζαχαροκάλαμο.

Ενώ η μελέτη επικεντρώθηκε στην Αυστραλία, οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα θέματα που διερευνώνται στην εργασία τους ισχύουν παγκοσμίως και θεωρούν πιθανό να αλλάξει ακόμη και η μορφολογία των εδαφών καθώς το λιώσιμο των πάγων θα απειλήσει αρκετές παράκτιες περιοχές.