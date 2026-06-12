Στη δημοσιοποίηση ενός τρίτου «πακέτου» αποχαρακτηρισμένων αρχείων που αφορούν Ανεξήγητα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP/UFO) προχώρησε η κυβέρνηση Τραμπ. Το νέο αυτό υλικό αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας 72 υποθέσεις με δεκάδες έγγραφα, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό.

Στη συγκεκριμένη δέσμη περιέχονται απόρρητοι φάκελοι της CIA για μυστηριώδεις θεάσεις, οι οποίοι ωστόσο δεν συνοδεύονται από κάποιο βίντεο, καθώς και έξι βίντεο του FBI με τον τίτλο «μυστηριώδεις θεάσεις», τα οποία καταγράφηκαν από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2025.

Οι έξι καταγεγραμμένες υποθέσεις του FBI

Οκτώβριος 2024: Η «σφαίρα πλάσματος» στις βορειοανατολικές ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:51 (τοπική ώρα). Αυτόπτης μάρτυρας εντόπισε κάτω από τον ορίζοντα μια φωτεινή πηγή που αιωρούνταν πάνω από μια λίμνη, σε απόσταση περίπου 2.700 ποδιών. Το αντικείμενο έμοιαζε με «σφαίρα από πλάσμα», άλλαζε σχήμα και ένταση, ενώ κατά διαστήματα «έσπαγε» σε μικρότερα φωτεινά σημεία. Ένα από αυτά αιωρούνταν ακριβώς πάνω από το νερό, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αντανάκλασης.

Όπως αναφέρεται, παρέμεινε σχεδόν ακίνητο για 45 λεπτά πριν χαθεί. Δεν ακούστηκε κανένας απολύτως ήχος.

Το βίντεο καταγράφηκε από ιδιώτη με iPhone. Το υλικό έχει περικοπεί αποκλειστικά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του μάρτυρα, χωρίς να έχει υποστεί καμία άλλη ψηφιακή επεξεργασία, βελτίωση ή αλλοίωση από την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία εξέτασε και πιστοποίησε τη γνησιότητά του.

Ιούλιος 2025: Οι συγχρονισμένες σφαίρες στην πίσω αυλή

Το εν λόγω συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα) στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Επιστρέφοντας από τη δουλειά, ένας άνδρας είδε ένα έντονο φως στην αυλή του, σε απόσταση 27 μέτρων και περίπου 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, κάτω από μια συστάδα δέντρων. Βγαίνοντας από το αμάξι κάλεσε και τη σύζυγό του. Μαζί παρατήρησαν μια «λαμπερή κόκκινη σφαίρα» διαμέτρου περίπου ενός μέτρου, η οποία στο κέντρο της είχε ένα λευκό «ήλιο» στο μέγεθος μπάλας μπάσκετ.

Η σφαίρα ανέβηκε αργά και κινήθηκε αριστερά, ενώ αμέσως εμφανίστηκε μια δεύτερη, ομοιόμορφη σφαίρα ακριβώς από πάνω της. Οι δύο σφαίρες κινήθηκαν μαζί προς τα δυτικά πάνω από τα δέντρα, με απόλυτα αθόρυβο, ομαλό και συγχρονισμένο τρόπο, σαν να πετούσαν σε σχηματισμό ή να ήταν συνδεδεμένες. Πριν χαθούν από το οπτικό τους πεδίο (σε απόσταση περίπου 75 μέτρων), οι μάρτυρες τις είδαν να συγχωνεύονται.

Το οπτικό υλικό τραβήχτηκε από τον αυτόπτη μάρτυρα με ένα iPhone 14 Pro Max.

Νοέμβριος 2021: Η περιστρεφόμενη διάσπαση φωτός

Το συγκεκριμένο έλαβε χώρα γύρω στις 05:00 (τοπική ώρα), σε μια αραιοκατοικημένη και γνωστή στον μάρτυρα περιοχή των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

Παρατηρήθηκε μια ισχυρή πηγή φωτός κοντά στον ορίζοντα, η οποία υπολογίστηκε σε απόσταση 2.000 ποδιών. Το αντικείμενο εμφανίστηκε αρχικά ως ενιαίο, αλλά στη συνέχεια διασπάστηκε σε πολλαπλά φώτα, τα οποία εκτελούσαν ακανόνιστες περιστροφικές κινήσεις μεταξύ τους, ενώ παράλληλα μετακινούνταν αργά από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Το βίντεο καταγράφηκε με iPhone 12 Pro που ο μάρτυρας κρατούσε στο χέρι, κάτι που δικαιολογεί την ακούσια κίνηση και το κούνημα της κάμερας.

Μάρτιος 2022: Οι δύο κόκκινες πηγές στον ορίζοντα

Σημειώθηκε γύρω στις 19:20 (τοπική ώρα) σε αραιοκατοικημένη και πολύ γνώριμη τοποθεσία της βορειοανατολικής περιφέρειας των ΗΠΑ.

Σε αυτή την περίπτωση, εντοπίστηκαν δύο φωτεινές κόκκινες πηγές να αιωρούνται κοντά στον ορίζοντα, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.500 ποδιών. Τα αντικείμενα παρέμεναν γενικά σταθερά, ωστόσο η χαμηλότερη πηγή φωτός φάνηκε να εκτελεί μια αργή τροχιά γύρω από την επάνω, μετακινούμενη από τη νοητή θέση «6 η ώρα» στη θέση «9 η ώρα». Δεν καταγράφηκε κανένας ήχος.

Η καταγραφή έγινε με τη χρήση ενός iPhone 12 Pro.

Οκτώβριος 2023: Ψηφιακή αναπαράσταση ευαίσθητης τοποθεσίας

Αφορά ένα περιστατικό UAP που διήρκεσε δύο ημέρες τον Οκτώβριο του 2023. Σημειώθηκε πλησίον μιας ευαίσθητης ζώνης που αφορά την εθνική ασφάλεια, στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα συγκεκριμένα βίντεο δεν αποτελούν πραγματική καταγραφή, αλλά μια καλλιτεχνική/ψηφιακή αναπαράσταση. Η οπτικοποίηση βασίστηκε εξολοκλήρου σε μαρτυρία, την οποία έδωσε ειδικός πράκτορας των ομοσπονδιακών αρχών.

Το FBI δημιούργησε αυτή την ψηφιακή αναπαράσταση το 2026, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Πολέμου.