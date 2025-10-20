Μια ομάδα αστρονόμων από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης ανακάλυψε πρόσφατα ένα νέο οιονεί (σ.σ. κάτι σαν) φεγγάρι, με την επίσημη ονομασία 2025 PN7.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2025 και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έχει πλάτος μεταξύ 18 και 36 μέτρων – περίπου το μέγεθος ενός μικρού κτηρίου.

Σε αντίθεση με την πραγματική μας Σελήνη, η οποία συγκρατείται σφιχτά από τη βαρύτητα της Γης, αυτό το οιονεί φεγγάρι δεν είναι βαρυτικά προσκολλημένο στον πλανήτη μας. Αντίθετα, ακολουθεί τη δική του πορεία γύρω από τον Ήλιο, αλλά με τρόπο που είναι πολύ παρόμοιος με την τροχιά της Γης.

Μπορείτε να το φανταστείτε σαν δύο δρομείς σε μια τροχιά: κινούνται περίπου με την ίδια ταχύτητα και παραμένουν κοντά ο ένας στον άλλο, αλλά δεν είναι συνδεδεμένοι. Έτσι κινείται ένα οιονεί φεγγάρι παράλληλα με τη Γη.

Ένα οιονεί φεγγάρι περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο, όχι τη Γη – αλλά φαίνεται να κινείται μαζί με τον πλανήτη μας. Επειδή η τροχιά του είναι τόσο παρόμοια με της Γης, παραμένει κοντά για πολλά χρόνια, περιστρεφόμενο γύρω μας σε έναν αργό, χαριτωμένο χορό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Galaxies (@galaxies)

To οιονεί φεγγάρι θα περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο σε μια τροχιά ετών κοντά στη Γη. Αυτό το αντικείμενο είναι ένας αστεροειδής κοντά στη Γη που θα μείνει κοντά στον πλανήτη μας. Θα είναι δύσκολο να το δούμε και να το παρατηρήσουμε χωρίς ισχυρό εξοπλισμό.