Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τη νοτιότερη πλευρά της Σελήνης, στις οποίες φαίνεται το διαστημόπλοιο «Οδυσσέας» της αμερικανικής εταιρείας Intuitive Machines.

Πρόκειται για το νοτιότερο σημείο του φεγγαριού, όπου δεν είχε προσγειωθεί για τουλάχιστον 50 χρόνια, κάποιο διαστημόπλοιο.

Μετά από ένα ταξίδι επτά ημερών, στη σεληνιακή τροχιά, το διαστημόπλοιο προσγειώθηκε κοντά στον κρατήρα Malapert A στο Νότιο Πόλο της Σελήνης στις 6:24 μ.μ. EST.

Μάλιστα, τρεις μέρες πριν (24/2), ένα άλλο διαστημόπλοιο της NASA, καθώς πέρναγε από το σημείο που βρισκόταν ο «Οδυσσέας», τον φωτογράφησε σε υψόμετρο περίπου 90 km.

Η συγκεκριμένη αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη επιτυχημένη προσγείωση της πρωτοβουλίας CLPS (Commercial Lunar Payload Services) της NASA.

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024