Με μια ανάρτηση στην διαδικτυακή πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η NASA αποκάλυψε κάτι που εντόπισε στο διάστημα.

Πρόκειται για τα «κόκκαλα» ενός φανταστικού κοσμικού χεριού, που φωτογραφήθηκαν από τα διαστημικά παρατηρητήρια ακτίνων Χ Chandra και IXPE.

Στην σχετική ανάρτηση της, η NASA έγραψε τα εξής: «Τα ‘’κόκαλα’’ ενός φανταστικού κοσμικού χεριού από ένα νεφέλωμα ανέμου πάλσαρ αποκαλύφθηκαν από τα διαστημικά τηλεσκόπια ακτίνων Χ Chandra και IXPE».

If you got it, haunt it.

The “bones” of a ghostly cosmic hand from a pulsar wind nebula have been revealed by our @ChandraXRay and IXPE space telescopes: https://t.co/umjVBb9Cdd pic.twitter.com/0H4xGbJT4D

— NASA (@NASA) October 30, 2023