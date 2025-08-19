Μια νέα επιστημονική μελέτη, αποκαλύπτει ότι γύρω από τη Γη, περιστρέφονται ταυτόχρονα έως και έξι μικρά αντικείμενα, γνωστά ως «μίνι φεγγάρια», τα οποία προέρχονται από τη Σελήνη.

Πρόκειται για κομμάτια σεληνιακού υλικού, που εκτοξεύονται στο διάστημα, μετά από συγκρούσεις στην επιφάνειά της και για μικρό χρονικό διάστημα, αιχμαλωτίζονται από την έλξη της Γης.

Το μικρό τους μέγεθος και η μεγάλη ταχύτητα καθιστούν δύσκολη την ανίχνευσή τους, καθώς κινούνται γρήγορα και αφήνουν ίχνη αντί για σημεία, στις αστρονομικές εικόνες.

Η ανακάλυψη βασίζεται σε προσομοιώσεις που έκαναν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Χαβάης, οι οποίοι υπολόγισαν ότι το ένα πέμπτο των σεληνιακών θραυσμάτων που εκτοξεύονται στο διάστημα, μπορεί να «συλληφθεί» προσωρινά από τη Γη.

Μεταγενέστερες μελέτες αποκάλυψαν ότι το 469219 Kamo’oalewa, όπως ονομάστηκε, ήταν ένα κομμάτι της Σελήνης που αποκόπηκε πριν από 1 έως 10 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη σύγκρουσή του σχημάτισε τον κρατήρα Giordano Bruno.

Αυτά τα ευρήματα, αλλάζουν την αντίληψή μας για την προέλευση των μίνι φεγγαριών, που προηγουμένως θεωρούνταν κυρίως αστεροειδείς από τη ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.

Η Σελήνη φαίνεται να είναι μια σημαντική πηγή αυτών των προσωρινών δορυφόρων.