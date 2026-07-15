Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) έφτασαν την Τρίτη (14/7), το βράδυ, δύο Ρώσοι κοσμοναύτες και ένας Αμερικανός αστροναύτης, επιβαίνοντας σε ρωσικό διαστημικό σκάφος.

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι το διαστημόπλοιο Soyuz MS-29 πραγματοποίησε επιτυχή πρόσδεση στον σταθμό περίπου τρεις ώρες μετά την εκτόξευσή του από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.

Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί την 75η κατά σειρά στον ΔΔΣ. Το πλήρωμά της συνθέτουν ο Ρώσος κοσμοναύτης Πιοτρ Ντούμπροφ, η Ρωσίδα κοσμοναύτρια Άννα Κίκινα και ο Αμερικανός αστροναύτης Ανίλ Μένον.

Στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, για να παρακολουθήσει από κοντά την εκτόξευση, βρέθηκε ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζαξον, μαζί με τον Ρώσο ομόλογό του, Ντμίτρι Μπακάνοφ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία οκτώ χρόνια που ο διοικητής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας έδωσε το «παρών» σε εκτόξευση κοινής αποστολής στο Καζακστάν.

Παράταση της συνεργασίας έως το 2030

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρωσικού ειδησεογραφικού πρακτορείου TASS, οι κ.κ. Άιζαξον και Μπακάνοφ είχαν συνομιλίες κατά τις οποίες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη διαστημική συνεργασία των δύο χωρών έως το 2030. Ο κ. Μπακάνοφ επιβεβαίωσε ότι η κοινή αποστολή πληρωμάτων στον ΔΔΣ θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του σταθμού.

Στη λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού συμπράττουν η NASA (ΗΠΑ), η Roscosmos (Ρωσία), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), καθώς και οι αντίστοιχες διαστημικές υπηρεσίες του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση έχουν οδηγηθεί στο ναδίρ, κυρίως μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο ΔΔΣ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ελάχιστους τομείς όπου η διεθνής συνεργασία συνεχίζεται χωρίς εμπόδια.