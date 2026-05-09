Η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο από τη συγκλονιστική επιχείρηση προσθαλάσσωσης του Artemis II, που επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη, αφότου ολοκλήρωσε ένα ιστορικό ταξίδι 10 ημερών γύρω από τη Σελήνη πριν «πέσει» στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 8 Μαΐου, συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Οπτική γωνία: Βρίσκεστε μέσα στο Integrity με το πλήρωμα του Artemis II για την επανείσοδο μέχρι και την προσθαλάσσωση».

Το κλιπ καταγράφει τα έντονα και συγκινησιακά φορτισμένα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την επαφή με το νερό, καθώς το πλήρωμα εισερχόταν στην ατμόσφαιρα της Γης με την κάψουλα Integrity.

Στις 10 Απριλίου 2026, το διαστημικό σκάφος προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου οι ομάδες περισυλλογής προσέγγισαν γρήγορα το τετραμελές πλήρωμα και το μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η αποστολή έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν διανύσει άνθρωποι από τη Γη.

