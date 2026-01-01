Η Neuralink, η εταιρεία νευροτεχνολογίας του Ίλον Μασκ, αναμένεται να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή συσκευών διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή και να προχωρήσει σε πλήρως αυτοματοποιημένη χειρουργική διαδικασία το 2026. Ο Μασκ έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter), επισημαίνοντας ότι τα εμφυτεύματα θα εισέρχονται στον εγκέφαλο χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης του σκληρού μηνίγγα, καθιστώντας τη διαδικασία λιγότερο επεμβατική.

Τα εμφυτεύματα της Neuralink έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, όπως τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού, και να επιτρέπουν σε άτομα με παράλυση να αλληλεπιδρούν με ψηφιακά και φυσικά εργαλεία μέσω της σκέψης τους. Οι πρώτοι χρήστες αυτής της τεχνολογίας κατάφεραν ήδη να παίξουν βιντεοπαιχνίδια, να περιηγηθούν στο διαδίκτυο και να αλληλεπιδράσουν με τα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας μόνο τη σκέψη τους.

Neuralink will start high-volume production of brain-computer interface devices and move to a streamlined, almost entirely automated surgical procedure in 2026. Device threads will go through the dura, without the need to remove it. This is a big deal. https://t.co/nfNmtFHKsp — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2025



Η Neuralink έχει προχωρήσει σε δοκιμές των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων σε ανθρώπους από το 2024, αφού πρώτα αντιμετώπισε τις ανησυχίες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ο οποίος είχε απορρίψει την αίτησή της το 2022. Το Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 12 άτομα σε διάφορες χώρες χρησιμοποιούν ήδη τα εμφυτεύματά της, για να ελέγχουν εργαλεία μέσω της σκέψης τους, ενώ κατάφερε επίσης να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο.

Η τεχνολογία αυτή υπόσχεται να προσφέρει νέες δυνατότητες για άτομα με κινητικές ή άλλες αναπηρίες, αλλά και να προωθήσει τη σχέση μεταξύ του ανθρώπινου εγκεφάλου και των υπολογιστικών συστημάτων σε επίπεδο που δεν είχαμε φανταστεί έως σήμερα.