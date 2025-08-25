Ένας από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα της νανοτεχνολογίας και της βιοϊατρικής, ο Δρ Chad Mirkin, θα βρίσκεται στην Αθήνα την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, για μία και μοναδική ομιλία στο αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22), στις 19:00 το απόγευμα.

Ο Δρ Mirkin, καθηγητής στο Northwestern University και ηγέτης του Διεθνούς Ινστιτούτου Νανοτεχνολογίας στις ΗΠΑ, έρχεται στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Δρ Γεωργίου Σκρέτα, διευθυντή του Ινστιτούτου Βιο-καινοτομίας και κατόχου της Έδρας ERA στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών, «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».

Η διάλεξη έχει τίτλο: “Foundational Tools, Techniques, and Materials as Outputs of the Modern Age of Nanotechnology”,(«Βασικά Εργαλεία, Τεχνικές και Υλικά ως Αποτελέσματα της Σύγχρονης Εποχής της Νανοτεχνολογίας») και θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

Ποιος είναι ο Chad Mirkin

Ο Δρ Mirkin είναι ένας από τους πιο καινοτόμους και επιδραστικούς εφευρέτες της εποχής μας:

-Εμπνευστής της τεχνολογίας NanoFlare για την ανίχνευση καρκινικών κυττάρων

-Ιδρυτής 11 νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στους τομείς της νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας και της 3D εκτύπωσης

-Καταμετρά πάνω από 1200 επιστημονικές ανακαλύψεις, 400 πατέντες, 900 δημοσιεύσεις και περισσότερα από 2.000 εμπορικά προϊόντα βασισμένα στην έρευνά του

Συγκαταλέγεται στους πιο πολυαναφερόμενους χημικούς στον κόσμο

-Τιμήθηκε με το Βραβείο Kavli 2024 στη Νανοεπιστήμη – ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά βραβεία παγκοσμίως

-Το 1999, παρουσίασε την επαναστατική μέθοδο Dip-Pen Nanolithography, η οποία συμπεριλήφθηκε από το National Geographic στις 100 επιστημονικές ανακαλύψεις, που «άλλαξαν τον κόσμο»

-Διετέλεσε μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα (2008–2016)

Οργανωτές – Πλαίσιο εκδήλωσης

Η διάλεξη διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERA Chairs “Boost4Bio”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της βιο-καινοτομίας και της βιο-επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από την ανάπτυξη της Βιομοριακής Μηχανικής και της Συνθετικής Βιολογίας.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Ερευνητικό Κέντρο «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» και την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Τη διάλεξη θα παρουσιάσει η Δρ Βασιλική Μιχοπούλου, βιολόγος και δημοσιογράφος.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος ελεύθερη.