Πάνω από το «μάτι» του τυφώνα «Ιντάλια» βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός της NASA χαρίζοντάς μας μοναδικές εικόνες. Τις τελευταίες ώρες ο τυφώνας έχει φτάσει στην Φλόριντα και σφοδροί άνεμοι που φτάνουν τα 125 mph σαρώνουν τη χώρα.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων έχει προειδοποιήσει για «καταστροφικές καταιγίδες και καταστροφικούς ανέμους» που «θα ξεκινήσουν σύντομα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The @Space_Station is passing over #HurricaneIdalia as the storm crosses Florida. https://t.co/Z99w0SE3QI

— NASA (@NASA) August 30, 2023