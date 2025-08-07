Η Τούλσι Γκάμπαρντ (Tulsi Gabbard), διευθύντρια των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, αποκάλυψε ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί και η ίδια πιστεύει στην ύπαρξή τους, ενώ υπόσχεται να «μοιραστεί την αλήθεια» για τα UFO σύντομα.

Η κα Γκάμπαρντ βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Pod Force One» της New York Post αυτή την εβδομάδα. Παρότι δεν μοιράστηκε πολλές πληροφορίες σχετικά, άφησε – μεταξύ άλλων – να εννοηθεί ότι έχει πολλές απόρρητες πληροφορίες για τους εξωγήινους.

Η επικεφαλής, η οποία εποπτεύει τον συντονισμό των 18 υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αν «είναι πιθανό να υπάρχουν εξωγήινοι» και απάντησε με δισταγμό: «Έχω τις δικές μου απόψεις και γνώμες. Σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι, πρέπει να είμαι προσεκτική με αυτά που μοιράζομαι».

Όταν όμως η δημοσιογράφος την «πίεσε» να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση, τότε αποκρίθηκε πως «ναι, είναι δυνατό».

Εν συνεχεία, είπε ότι τη δεδομένη στιγμή δεν έχει «τίποτα να μοιραστεί με το κοινό σχετικά με τους εξωγήινους και τα UFO», αλλά δεσμεύτηκε να αποκαλύψει την αλήθεια όταν έρθει η ώρα. «Συνεχίζουμε να αναζητούμε την αλήθεια και πάντα θα τη μοιραζόμαστε με τον αμερικανικό λαό».

Στο Κογκρέσο συχνά θέτονται ερωτήματα για το τι γνωρίζει η κυβέρνηση για τα UFO. Πέρυσι, μια υποεπιτροπή εποπτείας της Βουλής πραγματοποίησε πολλές ακροάσεις σχετικά με το θέμα. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να αποχαρακτηρίσει προηγούμενα αρχεία «συναντήσεων» με εξωγήινους, καθώς «θα μπορούσε να υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες».

Να υπενθυμίσουμε πως οι ΗΠΑ έχουν ανά διαστήματα μοιραστεί διάφορα βίντεο από πιθανές πτήσεις UFO, που έχουν καταγραφεί από κάμερες. Ένα από αυτά αφορά το UFO «σφαίρα της Μοσούλης», που εντοπίστηκε το 2016 από αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος στο Ιράκ. Δείτε το βίντεο:

Ένα άλλο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας το 2023, κάνει λόγο για UFO στην εμπόλεμη Μέση Ανατολή. Και αυτό δόθηκε στον Τύπο από την Αμερικανική κυβέρνηση: