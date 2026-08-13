Εκατομμύρια μάτια στράφηκαν την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στον ουρανό για να παρακολουθήσουν τη σημαντικότερη ηλιακή έκλειψη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Το σπάνιο αυτό αστρονομικό φαινόμενο, που χαρακτηρίζεται ως γεγονός που συμβαίνει «μία φορά σε κάθε γενιά», προκάλεσε τον ενθουσιασμό του κόσμου, προσφέροντας μια μοναδική υπενθύμιση για τα θαύματα του σύμπαντος.

Το ταξίδι της σκιάς

Η εντυπωσιακή πορεία της ολικής έκλειψης ξεκίνησε μακριά από τα βλέμματα του μεγάλου πλήθους, κάνοντας την εμφάνισή της στο βόρειο άκρο της Σιβηρίας, στη Ρωσία.

Στη συνέχεια, διαγράφοντας μια καμπύλη τροχιά πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό, το φαινόμενο έφτασε στην Ισλανδία νωρίς το απόγευμα. Αμέσως μετά, κινήθηκε νοτιότερα, χαρίζοντας στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου ένα εντυπωσιακό ουράνιο υπερθέαμα.

Συγκεκριμένα, η έναρξη της μερικής έκλειψης καταγράφηκε γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα) στη βόρεια Σκωτία. Στη νότια ακτή της Αγγλίας, το φαινόμενο ξεκίνησε λίγο πριν τις 18:20 (20:20 ώρα Ελλάδας).

Η φάση της ολικής έκλειψης, αν και διήρκεσε λιγότερο από δύο λεπτά, ήταν αρκετή για να μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όσων την παρακολούθησαν.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, το φαινόμενο είχε πολύ πιο περιορισμένη εμβέλεια, καθώς η έκλειψη ήταν ορατή αποκλειστικά στα βορειοδυτικά τμήματα της επικράτειας και μάλιστα λίγο πριν από τη δύση του ηλίου.

Το καλύτερο σημείο παρατήρησης εντοπίστηκε στην Κέρκυρα, ωστόσο η κάλυψη του ηλιακού δίσκου από τη Σελήνη ήταν ελάχιστη, φτάνοντας μόλις το 2,3%.

Μια ανεπανάληπτη «κοσμολογική σύμπτωση»

Όπως σχολιάζει το βρετανικό δίκτυο BBC, το γεγονός ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε ολικές εκλείψεις από τη Γη οφείλεται σε μια εκπληκτική «κοσμολογική σύμπτωση». Το φαινόμενο δημιουργείται όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τον πλανήτη μας, ρίχνοντας τη σκιά της στη Γη και μπλοκάροντας το ηλιακό φως.

Ο Ήλιος βρίσκεται 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, απόσταση 400 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή της Σελήνης. Ταυτόχρονα, η διάμετρος του Ήλιου είναι ακριβώς 400 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του φεγγαριού.

Λόγω αυτής της τέλειας αναλογίας απόστασης και μεγέθους, τα δύο ουράνια σώματα φαίνονται να έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος στον ουρανό. Αν το φεγγάρι ήταν έστω και ελάχιστα μικρότερο ή αν η τροχιά του ήταν λίγο πιο μακριά από τη Γη, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να βιώσουμε ολική έκλειψη.

Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο μια ολική ηλιακή έκλειψη καταγράφεται περίπου κάθε 18 μήνες, για ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο του πλανήτη το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο, επαναλαμβανόμενο στατιστικά μία φορά κάθε 400 χρόνια.