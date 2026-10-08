Από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 10 του μηνός. Πρόκειται για έναν ετήσιο διεθνή θεσμό που έχει θεσπιστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται κάθε χρόνο ανελλιπώς.

Στόχος της εβδομάδας αυτής είναι να αναδείξει τη συμβολή της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, στην κατανόηση του σύμπαντος και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εβδομάδα για την γιορτή του διαστήματος;

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της παραπέμπουν σε δύο πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα της διαστημικής ιστορίας.

Στις 4 Οκτωβρίου του 1957 πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του Sputnik 1, του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης από τη Σοβιετική Ένωση, που σηματοδότησε την αρχή της «Διαστημικής Εποχής».

Βίντεο από την εκτόξευση του Sputnik 1:

Ενώ στις 10 Οκτωβρίου του 1967, δέκα χρόνια αργότερα, τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη για το Διάστημα, ο διεθνής νόμος που διέπει τις ειρηνικές δραστηριότητες των κρατών στο διάστημα και τα ουράνια σώματα.

Πώς γιορτάζουν την Εβδομάδα του Διαστήματος;

Κατά τη διάρκεια της γιορτής αυτής για το διάστημα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, παρατηρήσεις άστρων, εκθέσεις και εργαστήρια σε σχολεία, Πανεπιστήμια, αστεροσκοπεία και επιστημονικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Κάθε χρόνο ο ΟΗΕ ορίζει ένα διαφορετικό κεντρικό θέμα εστίασης (π.χ. διαστημική τεχνολογία, κλιματική αλλαγή, εξερεύνηση του διαστήματος). Για τη φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, ο ΟΗΕ και ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός (WSWA) όρισαν ως κεντρικό θεματικό άξονα την «Επανάσταση των Πυραύλων».

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών εκτόξευσης και την προσβασιμότητα στο διάστημα. Για τους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους, τονίζεται η μετάβαση από τις ακριβές, παραδοσιακές αποστολές σε επαναχρησιμοποιήσιμα συστήματα.

Για τον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα αναδεικνύεται το πώς Πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις και ιδιωτικές εταιρείες κάνουν τις εκτοξεύσεις συχνότερες και πιο προσιτές.