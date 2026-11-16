Το εμπλουτισμένο ουράνιο βγαίνει από τις συσκευές φυγοκέντρησης έχοντας ακόμα αέρια μορφή. Με την προσθήκη ατμού και υδρογόνου, γίνεται ξανά στερεό: μια μαύρη σκόνη, το διοξείδιο του ουρανίου. Αφού συμπιεστεί και ψηθεί σε θερμοκρασία άνω των 1.700 °C, μετατρέπεται σε ένα κεραμικό δισκίο, το λεγόμενο πέλετ: 8 χιλιοστά σε διάμετρο, 1 εκατοστό σε ύψος, με βάρος μόλις λίγα γραμμάρια.

Ο αριθμός που έχει σημασία: ένα τέτοιο δισκίο αποδίδει περίπου την ίδια ενέργεια με έναν τόνο άνθρακα. Αυτό είναι το πραγματικό επιχείρημα υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Όλη η υπόλοιπη αλυσίδα παραγωγής είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς για να την αποκτήσει.

Περισσότερα από 300 δισκία τοποθετούνται μέσα σε έναν σωλήνα από ζιρκόνιο μήκους 4 μέτρων, ο οποίος γεμίζεται με ήλιο και σφραγίζεται. Πρόκειται για μια ράβδο καυσίμου. Το ζιρκόνιο επιτρέπει τη διέλευση των νετρονίων, ωστόσο σε θερμοκρασίες πάνω από τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τον ατμό, παράγει υδρογόνο. Αυτό ήταν που προκάλεσε την έκρηξη στα κτήρια των αντιδραστήρων της Φουκουσίμα το 2011. Έως και 264 ράβδοι συνθέτουν ένα συγκρότημα καυσίμου, με ύψος που ξεπερνά τα 4 μέτρα. Ένας μεγάλος αντιδραστήρας περιέχει περίπου 200 τέτοια συγκροτήματα, δηλαδή σχεδόν 20 εκατομμύρια δισκία (πέλετ).

Δείτε το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους: