Σε αλλαγή σχεδίων αποφάσισε να προσχωρήσει τελικά η NASA έπειτα από τον συναγερμό λόγω διαρροής αέρα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Υπενθυμίζεται πως είχε δώσει οδηγία σε πέντε αστροναύτες να επιβιβαστούν σε ένα προσδεδεμένο διαστημικό σκάφος, το SpaceX Dragon, καθώς οι κοσμοναύτες της Roscosmos επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Οι ρωγμές και οι διαρροές σε ένα τμήμα του διαστημικού σταθμού που διαχειρίζεται η Ρωσία, αποτελούν γνωστή πηγή ανησυχίας εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η NASA άφησε να εννοηθεί ότι η κατάσταση πιθανώς έχει επιδεινωθεί.

«Μετά από νέες διαρροές, η Roscosmos επέλεξε να προχωρήσει σε μια πιο εκτεταμένη επιχείρηση επισκευής την Παρασκευή 5 Ιουνίου», ανέφερε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της NASA σε ανάρτησή της στο Χ. «Για λόγους εξαιρετικής προφυλάξεως, η NASA έδωσε οδηγία και στα τέσσερα μέλη της αποστολής SpaceX Crew-12 της υπηρεσίας, καθώς και στον αστροναύτη της NASA Κρις Ουίλιαμς, να λάβουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας μέσα στο διαστημικό σκάφος Dragon κατά τη διάρκεια της επισκευής», πρόσθεσε.

Η εντολή για εύρεση καταφυγίου, ωστόσο, ήρθη αργότερα καθώς η ρωσική διαστημική υπηρεσία «διέκοψε τις προσπάθειες δομικής επισκευής καθώς αξιολογούνται περισσότερες μετρήσεις και δεδομένα».

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα επαναληφθούν οι προσπάθειες επισκευής.

Μεταξύ εκείνων που αναζήτησαν καταφύγιο και ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με διαστημόπλοια περιλαμβάνονταν και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος της αποστολής SpaceX Crew-12 και συγκεκριμένα οι Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ της NASA, η Σοφί Αντενό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αντρέι Φεντιάεφ. Μαζί τους και ο Κρις Ουίλιαμς της NASA, ο οποίος έφτασε στον ISS με ένα ρωσικό διαστημικό σκάφος Soyuz.

Υπενθυμίζεται πως οι ρώσοι κοσμοναύτες ανακάλυψαν δύο πιθανές διαρροές αέρα κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η ρωσική διαστημική υπηρεσία, Roscosmos, δήλωσε όμως ότι η κατάσταση δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του πληρώματος.

Η πρώτη διαρροή σφραγίστηκε γρήγορα, ενώ οι εργασίες σε μια άλλη προβληματική περιοχή συνεχίζονται.

Και οι πέντε αστροναύτες που αναζήτησαν καταφύγιο παρέμειναν μέσα στην ίδια κάψουλα SpaceX Crew Dragon, πλάτους 13 ποδών (4 μέτρων), η οποία μετέφερε την ομάδα του Crew-12 στον σταθμό τον Φεβρουάριο.

Μια τέτοια κίνηση αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τους αστροναύτες για μια διαφυγή έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση καταστροφής. Οι αστροναύτες βρίσκουν συστηματικά καταφύγιο, για παράδειγμα, όταν ο ISS περνά κοντά από διαστημικά σκουπίδια ή όταν ο σταθμός αντιμετωπίζει κάποιον καταστροφικό κίνδυνο.