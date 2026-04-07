Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Η εκπληκτική εικόνα της NASA, η οποία θεωρείται ιστορική, καταγράφηκε από το διαστημικό σκάφος «Orion» και τραβήχτηκε τη στιγμή που η Γη χάθηκε πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Oι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II έγραψαν ιστορία τη Δευτέρα, 6 Απριλίου, καθώς ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη, από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο μέχρι σήμερα.

Το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να δει τμήματα της αθέατης πλευράς της Σελήνης, που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ πριν από τον άνθρωπο, ενώ παρακολούθησε και μία ηλιακή έκλειψη.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε και τη φωτογραφία της έκλειψης, η οποία ήταν «ένα θέαμα που ελάχιστοι στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν δει ποτέ».