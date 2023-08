Πύραυλος Σαγιούζ 2,1 της υπηρεσίας διαστήματος της Ρωσίας απογειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες για να μεταφέρει εξερευνητικό σκάφος στη Σελήνη.

Πρόκειται για την πρώτη ρωσική αποστολή στον δορυφόρο της Γης έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια.

Ο πύραυλος με το σκάφος Luna-25 απογειώθηκε όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στις 02:10 [σ.σ. ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας] από το κοσμοδρόμιο Βαστότσνι, 5.500 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, στη ρωσική Άπω Ανατολή, κατέγραψαν πλάνα που αναμεταδόθηκαν απευθείας από τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος, τη ROSCOSMOS.

Russia’s Roscosmos has Launched #Luna25 to the moon on Soyuz-2.1b rocket. It is their first moon mission since 1976. It will land on the south pole of moon. #Russia #Roscosmos pic.twitter.com/iVHtKFtgBt

