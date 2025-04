Μια πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε εκπληκτικές πληροφορίες για τον προϊστορικό πληθυσμό της Βόρειας Αφρικής, χάρη στην γενετική ανάλυση δύο γυναικών που μουμιοποιήθηκαν φυσικά πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια στο καταφύγιο Takarkori, στη νότια Λιβύη.

Σήμερα, η θέα από το καταφύγιο Takarkori, στην έρημο Σαχάρα, είναι κυρίως ατελείωτοι αμμόλοφοι και άγονες εκτάσεις. Ωστόσο, πριν από 7.000 χρόνια, η περιοχή αυτή ήταν μια καταπράσινη και φιλόξενη σαβάνα, γεμάτη με ποτάμια και λίμνες, που υποστήριζαν μια ποικιλία ζώων, όπως ιπποπόταμους και ελέφαντες.

Η πρόσφατη μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τη γενετική ανάλυση των λειψάνων αυτών των δύο γυναικών, αποκαλύπτει ότι οι κάτοικοι της «πράσινης Σαχάρας» ήταν μια απομονωμένη ομάδα, η οποία πιθανώς ζούσε στην περιοχή για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, αναφέρει το CNN.

Ancient DNA extracted from the bones of ppl who lived in the Sahara Desert 7,000 yrs ago when it was a lush savanna reveals a previously unknown population that was entirely disconnected from ppl living in sub-Saharan Africa at the time…

