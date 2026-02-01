Η SpaceX του Έλον Μασκ, υπέβαλε αίτηση για την εκτόξευση έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, οι οποίοι θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και θα υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την αίτηση που κατατέθηκε την Παρασκευή (30/1) στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), οι δορυφόροι αυτοί θα λειτουργούν ως «τροχιακά κέντρα δεδομένων», μια λύση που, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, είναι πιο οικονομική και ενεργειακά αποδοτική σε σύγκριση με τα παραδοσιακά επίγεια data centers.

Όπως αναφέρει το BBC, η SpaceX εκτιμά ότι η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη οδηγήσει σε ανάγκες επεξεργασίας δεδομένων, που ξεπερνούν τις δυνατότητες των υφιστάμενων επίγειων υποδομών. Σήμερα, τα περισσότερα κέντρα δεδομένων στεγάζονται σε τεράστιες εγκαταστάσεις γεμάτες ισχυρούς υπολογιστές, οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού για την ψύξη τους.

Οι νέοι δορυφόροι θα κινούνται σε χαμηλή τροχιά, σε ύψη από 500 έως 2.000 χιλιόμετρα, αντίστοιχα με το υφιστάμενο δίκτυο Starlink, το οποίο αριθμεί ήδη σχεδόν 10.000 δορυφόρους και παρέχει υπηρεσίες Internet υψηλής ταχύτητας.

Εφόσον εγκριθεί, το σχέδιο θα αυξήσει δραστικά τον αριθμό των δορυφόρων της SpaceX σε τροχιά, σε μια περίοδο που η εταιρεία έχει δεχθεί επικρίσεις για τη συμφόρηση στο Διάστημα. Ο Έλον Μασκ απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές, υποστηρίζοντας ότι η τροχιακή κυκλοφορία παραμένει διαχειρίσιμη.

Στην αίτηση δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ η SpaceX τονίζει ότι τα τροχιακά κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πιο οικολογική εναλλακτική λύση απέναντι στα παραδοσιακά data centers, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων στη Γη.