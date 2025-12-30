Σε κρίσιμη κατάσταση με αυξανόμενες ρωγμές να υπονομεύουν τη σταθερότητά του βρίσκεται ο τεράστιος παγετώνας Thwaites στην Ανταρκτική, γνωστός και ως «Παγετώνας της Αποκάλυψης», σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε από την International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC).

Με ανησυχία παρακολουθούν το φαινόμενο οι επιστήμονες

Οι επιστήμονες παρακολουθούν με ανησυχία την επιταχυνόμενη υποχώρηση του παγετώνα και καταγράφουν μεγάλη αύξηση ρωγμών στην παγοσκεπή, γεγονός που αποδυναμώνει δομικά το παλιό παγοκάλυμμα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν ο Thwaites καταρρεύσει από το ίδιο του το βάρος, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας έως και κατά 11 πόδια (περισσότερα από 3 μέτρα), με καταστροφικές συνέπειες για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε παράκτιες περιοχές.

Η έκταση των ρωγμών έχει διπλασιαστεί από τα 100 σε πάνω από 200 μίλια

Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το 2002 έως το 2022 δείχνει ότι η «ολική έκταση των ρωγμών» έχει διπλασιαστεί, από περίπου 100 μίλια σε πάνω από 200 μίλια, αν και μείωση στο μέσο μήκος των ρωγμών υποδηλώνει νέες εντονότερες μηχανικές πιέσεις επάνω στον παγετώνα.

Επίσης, μια ανησυχητική «θετική ανατροφοδότηση» έχει εντοπιστεί: το κρύο νερό από τον παγετώνα αναμειγνύεται με πιο θερμό και αλμυρό ωκεάνιο νερό, προκαλώντας ανεμοστρόβιλους που στραγγίζουν ακόμη περισσότερο πάγο – επιδεινώνοντας το λιώσιμο.

Τι επισημαίνουν οι ερευνητές

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αν και μια πλήρης κατάρρευση δεν αναμένεται τις επόμενες δεκαετίες, η υποχώρηση του παγετώνα είναι πιθανό να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί κατά τον 21ο και 22ο αιώνα.

Η ομάδα των ερευνητών υπογραμμίζει ότι άμεση και διαρκής μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – δηλαδή η δραστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής – αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική ελπίδα για την καθυστέρηση αυτής της απώλειας πάγου και την αποφυγή παρόμοιων αποσταθεροποιήσεων σε άλλους παγετώνες της Ανταρκτικής.

Δείτε βίντεο