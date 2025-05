Ακόμα ένα διαστημόπλοιο Starship της SpaceX διαλύθηκε πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό τα ξημερώματα της Τετάρτης, 28 Μαΐου. Πρόκειται για την ένατη δοκιμαστική πτήση του πυραύλου που δεν στέφεται με επιτυχία, ο οποίος βρίσκεται στο «επίκεντρο» του ονείρου του Ίλον Μασκ για ταξίδια στον Άρη.

Το Starship απογειώθηκε από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας κοντά σε ένα χωριό στο νότιο Τέξας, το οποίο νωρίτερα αυτόν τον μήνα ψήφισε να ονομαστεί η πόλη «Starbase». Τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν ο «ενισχυτής» Super Heavy εξερράγη, αντί να πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού.

Στη συνέχεια, η ζωντανή μετάδοση έδειξε ότι το διαστημόπλοιο δεν κατάφερε να αναπτύξει ένα φορτίο «προσομοιωτών» δορυφόρων Starlink. Αν και το σκάφος πέταξε πιο μακριά από τις δύο προηγούμενες προσπάθειες, παρουσίασε διαρροές και άρχισε να περιστρέφεται εκτός ελέγχου καθώς κινούταν στο διάστημα, πριν εισέλθει εκ νέου στην ατμόσφαιρα και τελικά διαλυθεί.

«Το Starship υπέστη μια ταχεία μη προγραμματισμένη αποσυναρμολόγηση», ανέφερε η SpaceX, ενώ πρόσθεσε ότι θα αντλήσουν διδάγματα από ακόμα μια αποτυχία.

Ο Μασκ από τη μεριά του υποσχέθηκε να… πατήσει γκάζι: «Ο ρυθμός εκτόξευσης για τις επόμενες τρεις πτήσεις θα είναι ταχύτερος – περίπου μία κάθε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες», δήλωσε. Ωστόσο, δεν ανέφερε εάν θα συνεχίσει να μεταδίδει ζωντανά τις προσπάθειες για αποστολή στον Άρη.

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP

— SpaceX (@SpaceX) May 28, 2025