Σπουδαία ανακάλυψη στον Άρη: Υπόγεια δεξαμενή νερού εντόπισε η NASA

Υπάρχει παγωμένο νερό στους πόλους του Άρη και ενδείξεις ατμών στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύονται στο Proceedings of the National Academy of Sciences