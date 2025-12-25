Το εντυπωσιακό και μοναδικό φαινόμενο γνωστό ως «sun candle» («κερί από ήλιο») κατάφερε να απαθανατίσει κάποιος σε βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό φαίνεται μια φωτεινή, κάθετη στήλη φωτός να «ξεκινά» από τον Ήλιο και να εκτείνεται στον ουρανό.

Το sun candle ανήκει στην ίδια κατηγορία φαινομένων με τους λεγόμενους «ηλιακούς πυλώνες» (sun pillars). Δημιουργείται όταν το ηλιακό φως αντανακλάται πάνω σε χιλιάδες μικροσκοπικούς παγοκρυστάλλους που αιωρούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα. Οι κρύσταλλοι αυτοί έχουν επίπεδο σχήμα και τείνουν να ευθυγραμμίζονται οριζόντια.

Όταν ο Ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, κυρίως κατά την ανατολή ή τη δύση, το φως ανακλάται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται η οπτική ψευδαίσθηση μιας… κολώνας φωτός.

Το φαινόμενο παρατηρείται συχνότερα στις πιο ψυχρές περιοχές και για αυτό συναντάται κυρίως σε χώρες όπως η Σκανδιναβία, ο Καναδάς και η Ρωσία. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε, αρκεί οι ατμοσφαιρικές συνθήκες να είναι… κατάλληλες.