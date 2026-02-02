Ένα σπάνιο και άκρως εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο φαίνεται να καταγράφηκε πάνω από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, όπου τέσσερα φεγγάρια εμφανίστηκαν στον νυχτερινό ουρανό.

«Τέσσερα φεγγάρια εμφανίστηκαν πάνω από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας», ανακοίνωσε το ρωσικό μέσο RT, μέσω της πλατφόρμας «X» (πρώην Twitter), συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο που δείχνει όχι ένα, αλλά τέσσερα φεγγάρια να λάμπουν στον ουρανό.

Σε άλλη ανάρτηση, το Nexta TV κάνει λόγο για ένα σπάνιο φαινόμενο, την «Παρασελήνη» (Paraselenae), που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη Μόσχα και τη γύρω περιοχή.

Δείτε τις αναρτήσεις που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου:

🌚 A sign? Four moons were seen over St Petersburg last night This is a paraselene — a rare atmospheric phenomenon. Light from the real Moon is refracted by ice crystals in the freezing air, creating the illusion of several lunar discs. pic.twitter.com/EgCF8CdSnz — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

🌑🌕🌑A rare phenomenon — a “paraselene” — was observed overnight over Moscow and the surrounding region A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the… pic.twitter.com/mRfzRu1Ilb — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026

Τι είναι η «Παρασελήνη»;

Η «Παρασελήνη» (αλλιώς γνωστή και ως «moon dog» ή «ψεύτικο φεγγάρι») παράγεται από το φως του φεγγαριού που διαθλάται μέσα από λεπτούς, εξαγωνικούς παγοκρυστάλλους σε σχήμα πλάκας, οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλά θυσανοειδή σύννεφα (cirrus). Αυτό απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες, όπως θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την περίοδο, και είναι πιο συνηθισμένο σε πολικές περιοχές ή περιοχές με βαρυχειμωνιά.

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό οπτικό φαινόμενο, όπου φωτεινά σημεία ή «εικονικά φεγγάρια» εμφανίζονται εκατέρωθεν της Σελήνης.

Σύμφωνα με τη NASA, εμφανίζονται σε γωνία 22 μοιρών ή περισσότερο από τη Σελήνη. Σε σύγκριση με τον λαμπρό σεληνιακό δίσκο, οι «Παρασελήνες» είναι αμυδρές και εντοπίζονται ευκολότερα όταν το φεγγάρι βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ανεξάρτητα μέσα δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν την πηγή των βίντεο, ενώ χρήστες στο διαδίκτυο αμφισβήτησαν τόσο την ταυτότητα του φαινομένου – ως «Παρασελήνη» -, όσο και το αν τα κλιπ είναι επεξεργασμένα ή όχι.