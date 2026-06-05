Σε συναγερμό έχει τεθεί η NASA λόγω σοβαρού προβλήματος που έχει προκύψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Όπως έγινε γνωστό, η διαστημική υπηρεσία κάλεσε τους αστροναύτες να καταφύγουν στα σκάφη τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση, την ώρα που ένα ρωσικό πλήρωμα επιχειρεί να αποκαταστήσει μια διαρροή αέρα που επιδεινώνεται.

Όπως αναφέρουν τα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA στον σταθμό – δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης – έλαβαν εντολή από το κέντρο ελέγχου της NASA τη Δευτέρα, να εισέλθουν στο διαστημικό τους σκάφος Crew Dragon που είναι προσδεδεμένο στον σταθμό. Στο πλήρωμα ειπώθηκε να φορέσει τις διαστημικές του στολές σε περίπτωση που η διαρροή αέρα καταστήσει αναγκαία μια έκτακτη εκκένωση.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι το τροχιακό εργαστήριο είχε διαρροή αέρα από ένα ρωσικό τμήμα το οποίο αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα από το 2019.

Η Μπέθανι Στίβενς, εκπρόσωπος τύπου της NASA, δήλωσε σε ανακοίνωσή της στο X: «Η σήραγγα μεταφοράς του τμήματος εξυπηρέτησης Zvezda, γνωστή ως PrK, παρουσιάζει ρωγμές και διαρροές εδώ και αρκετό καιρό, οι οποίες έχουν μετριαστεί από τη Roscosmos όσο το δυνατόν περισσότερο μέχρι σήμερα».

«Μετά από νέες διαρροές, η Roscosmos επέλεξε να προχωρήσει σε μια πιο εκτεταμένη επιχείρηση επισκευής την Παρασκευή 5 Ιουνίου.Για λόγους εξαιρετικής προφυλάξεως, η NASA έδωσε οδηγία και στα τέσσερα μέλη της αποστολής SpaceX Crew-12 της υπηρεσίας, καθώς και στον αστροναύτη της NASA Κρις Ουίλιαμς, να λάβουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας μέσα στο διαστημικό σκάφος Dragon κατά τη διάρκεια της επισκευής», πρόσθεσε.

Η σήραγγα μεταφοράς του τμήματος εξυπηρέτησης Zvezda είναι ένας υπό πίεση κυλινδρικός διάδρομος στο πίσω μέρος του ρωσικού τμήματος του σταθμού.

Η λειτουργία του είναι να συνδέει τους κύριους χώρους διαβίωσης του Zvezda με τη θύρα πρόσδεσης, από όπου μεταφέρονται τα φορτία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Αν και το συγκεκριμένο τμήμα έφτασε στο διάστημα το 2020, ορισμένα μέρη αυτού του κομματιού κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1980 και αποτελούν σημείο επιδεινούμενων διαρροών εδώ και χρόνια.

Μια διαρροή βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019, όταν άρχισε να διαφεύγει αέρας από τη σήραγγα μεταφοράς του τμήματος.

Αυτή η νέα διαρροή, η οποία εντοπίστηκε την 1η Μαΐου, επιτρέπει σε περίπου μία λίβρα (περίπου 450 γραμμάρια) αέρα να διαφεύγει στο διάστημα κάθε μέρα – βάρος που αντιστοιχεί περίπου σε μια φραντζόλα ψωμί.

Η NASA είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το επηρεαζόμενο τμήμα διατηρούνταν σε χαμηλότερη πίεση και θα μπορούσε να συμπιέζεται εκ νέου περιοδικά, ανάλογα με τις ανάγκες.

Ωστόσο, το ζήτημα έχει γίνει τόσο σοβαρό που η NASA φέρεται να το έχει κατατάξει μεταξύ των προκλήσεων υψηλότερου κινδύνου που αντιμετωπίζει ο σταθμός, με την πιθανότητα μιας «καταστροφικής αποτυχίας» να συζητείται σε εσωτερικές συσκέψεις.

Στο παρελθόν, οι κοσμοναύτες της Roscosmos χρησιμοποιούσαν στεγανωτικά υλικά για να προσπαθήσουν να φράξουν την τρύπα και να αποτρέψουν τη διαφυγή περισσότερου αέρα από τον ISS.

Ωστόσο, η ρωσική υπηρεσία φέρεται τώρα να επέλεξε τη χρήση πριονιού για να αποκτήσει πρόσβαση στην περιοχή που χρειάζεται επισκευή. Πρόκειται για μια επιχείρηση υψηλότερου κινδύνου και, ως εκ τούτου, δόθηκε εντολή στους υπόλοιπους αστροναύτες να καταφύγουν στα σκάφη τους ως προληπτικό μέτρο.

Σε κάθε περίπτωση η NASA διαθέτει έτοιμο σχέδιο για την εκκένωση του διαστημικού σταθμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και οι αστροναύτες είναι πλέον έτοιμοι να το θέσουν σε εφαρμογή.

Το πρωτόκολλο προβλέπει πως τη στιγμή που το Χιούστον δίνει το σήμα, οι αστροναύτες μετακινούνται στα καθορισμένα διαστημικά τους σκάφη για να προστατευτούν, σε περίπτωση που ο σταθμός χάσει την πίεσή του. Οι κάψουλες έχουν εφοδιαστεί με στολές έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας στο πλήρωμα να φορέσει γρήγορα τον κατάλληλο εξοπλισμό καθώς εγκαταλείπει τον Σταθμό.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για να μπει κανείς μέσα σε μια διαστημική στολή, σύμφωνα με τη NASA, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη προετοιμασία ζωτικής σημασίας.

Εάν ο σταθμός γινόταν μη ασφαλής και η NASA αναγκαζόταν να διατάξει πλήρη εκκένωση, το πλήρωμα θα εκτοξευόταν με την κάψουλα SpaceX Crew Dragon και θα επέστρεφε στη Γη.

Ο διευθυντής του Προγράμματος Εμπορικών της NASA, Στιβ Στιτς, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Dragon της SpaceX θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά.

Με πληροφορίες από Daily Mail