Ένα πρωτοποριακό και ταυτόχρονα απόκοσμο επιστημονικό εγχείρημα παίρνει σάρκα και οστά στην απομονωμένη άγρια δυτική ακτή της Τασμανίας, κοντά στην ιστορική πόλη Κουίνσταουν. Πρόκειται για το «Μαύρο Κουτί της Γης» (Earth’s Black Box), έναν γιγάντιο ατσάλινο μονόλιθο μήκους δέκα μέτρων, ο οποίος σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ακριβώς όπως το μαύρο κουτί ενός αεροπλάνου: να καταγράφει δηλαδή, βήμα προς βήμα τα δεδομένα που οδηγούν τον ανθρώπινο πολιτισμό στην κλιματική κατάρρευση ή, στην καλύτερη περίπτωση, στη σωτηρία του.

Το φιλόδοξο έργο αποτελεί προϊόν συνεργασίας της εταιρείας επικοινωνίας Clemenger BBDO, του Πανεπιστημίου της Τασμανίας, της περιβαλλοντικής οργάνωσης Rouser Lab και του ιδρύματος Earth’s Black Box Foundation. Ο σχεδιασμός του και η επιλογή της τοποθεσίας έγιναν με αυστηρά κριτήρια, καθώς η περιοχή περιβάλλεται από τραχιά όρη, έχει διαμορφωθεί από παγετώνες και θεωρείται γεωλογικά και στρατηγικά ασφαλής από μια ενδεχόμενη παγκόσμια καταστροφή. Το σεληνιακό της τοπίο προσδίδει στο εγχείρημα έναν χαρακτήρα που θυμίζει έντονα τον εμβληματικό μονόλιθο από το έργο του Άρθουρ Κλαρκ.

Πώς λειτουργεί το «Αρχείο του Πλανήτη»

Η δομή είναι σχεδιασμένη να αντέχει σε ακραίες φυσικές καταστροφές και βασίζεται σε αυτόνομες πηγές ενέργειας. Το επάνω μέρος της είναι εξοπλισμένο με ηλιακούς συλλέκτες, επιτρέποντας στο κουτί να τροφοδοτείται με ηλιακή και θερμική ενέργεια όσο ο Ήλιος συνεχίζει να λάμπει.

Το «Μαύρο Κουτί» συλλέγει και αποθηκεύει δύο βασικές κατηγορίες δεδομένων:

Επιστημονικές μετρήσεις: Καταγράφει σε πραγματικό χρόνο κρίσιμους περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα ($CO_2$) στην ατμόσφαιρα, τη θερμοκρασία και τα επίπεδα της θάλασσας, την οξίνιση των ωκεανών, τους ρυθμούς εξαφάνισης των ειδών και τις αλλαγές στη χρήση γης παγκοσμίως.

Κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα: Ένας ειδικά αναπτυγμένος αλγόριθμος σκανάρει συνεχώς το Διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας τίτλους ειδήσεων, ανακοινώσεις από διεθνείς συνόδους για το κλίμα, καθώς και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με την κλιματική κρίση.

Μια σκληρή υπενθύμιση για το μέλλον

Αν και το έργο αντιμετωπίστηκε από ορισμένους ως ένα έξυπνο επικοινωνιακό τέχνασμα, η επιστημονική κοινότητα υπογραμμίζει τη βαθιά χρησιμότητά του ως ένα αδιάψευστο ιστορικό αρχείο. Στόχος του εγχειρήματος είναι να διασφαλίσει ότι, αν ο πολιτισμός μας καταρρεύσει, οι επόμενες γενιές (ή όποιος βρει τον μονόλιθο) θα γνωρίζουν με ακρίβεια τα πεπραγμένα των προηγούμενων και τις αποφάσεις που οδήγησαν στην καταστροφή.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι δημιουργοί του, το κουτί βρίσκεται εκεί για να καταγράφει αντικειμενικά κάθε ενέργεια της ανθρωπότητας, είτε αυτή μας απομακρύνει από το γκρεμό της κλιματικής αλλαγής, είτε μας σπρώχνει οριστικά σε αυτόν.