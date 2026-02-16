Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε πως το διαστημικό σκάφος «Dragon» ενώθηκε επιτυχώς με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Η είδηση συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό βίντεο, τραβηγμένο μέσα από το σκάφος και με φόντο τη Γη.

Αφού το «Dragon» συνδέθηκε με τη θύρα του «Harmony», το πλήρωμα του ίδιου και του Διαστημικού Σταθμού ξεκίνησαν τους συνήθεις ελέγχους διαρροών και τη σταθεροποίηση της πίεσης μεταξύ των δύο, προετοιμαζόμενοι για το άνοιγμα της θύρας.

Η αποστολή Crew-12 ξεκίνησε στις 13 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έξι μήνες, με τη συμμετοχή πληρώματος τεσσάρων ατόμων: των αστροναυτών της NASA, Jessica Meir και Jack Hathaway, της αστροναύτη της ESA (Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία), Sophie Adenot και του κοσμοναύτη της Roscosmos, Andrey Fedyaev.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Ο σκοπός της αποστολής

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το Crew-12 θα διεξάγει έρευνα με στόχο την υποστήριξη της μελλοντικής εξερεύνησης στο βαθύ διάστημα και στην παροχή οφελών στη Γη.

Οι προγραμματισμένες έρευνες περιλαμβάνουν μελέτες για τα βακτήρια που προκαλούν πνευμονία και συνδέονται με καρδιαγγειακές θεραπείες, την ανάπτυξη συστημάτων ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών κατά παραγγελία για αποστολές μεγάλης διάρκειας και έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο τα φυσικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη ροή του αίματος σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Άλλα πειράματα θα εξετάσουν την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της υγείας των φυτών και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυτών και των μικροβίων που δεσμεύουν άζωτο, με σκοπό την υποστήριξη της παραγωγής τροφίμων στο διάστημα.

Το Crew-12 αποτελεί μέρος του προγράμματος Commercial Crew της NASA, το οποίο συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για τη μεταφορά αστροναυτών προς και από τον Διαστημικό Σταθμό, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη συνέχιση της επιστημονικής έρευνας σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Δείτε ολόκληρη τη διαδικασία άφιξης του «Dragon» στον ISS: