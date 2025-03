Καθ’ οδόν προς τον αστεροειδή Δίμορφο, το διαστημόπλοιο HERA έκανε μια υπερπτήση σε κοντινή απόσταση από τον πλανήτη Άρη και φωτογράφισε το φεγγάρι του, τον Δείμο, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Το HERA εκτοξεύτηκε τον περασμένο Οκτώβριο και θα φτάσει στον τελικό στόχο του, στη ζώνη των αστεροειδών ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, στα τέλη του 2026. Εν αναμονή, πλησίασε χθες τον κόκκινο πλανήτη για να τραβήξει αυτές τις σπάνιες φωτογραφίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το διαστημικό σκάφος έφτασε σε απόσταση 5.600 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Άρη, με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 33.480 χιλιομέτρων την ώρα. Επί περίπου 60 λεπτά έκανε δοκιμές στα όργανά του και ταυτόχρονα τράβηξε περίπου 600 φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων και σπάνιες εικόνες της αθέατης στον Άρη πλευράς του Δείμου. Ο μικρός δορυφόρος, διαμέτρου μόλις 12,5 χιλιομέτρων, εικονίζεται σκοτεινός, σε αντίθεση με τον πλανήτη του.

[Web release] The Hera spacecraft has performed a Mars swing-by to assist the mission on its journey to the binary asteroid system. The TIRI camera captured images of Mars’s outer moon, Deimos, during the close approach! Read more: https://t.co/JFC9Nv8J1o

— JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) March 14, 2025