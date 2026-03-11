Οι φόβοι ότι ένας αστεροειδής πλάτους 100 μέτρων θα μπορούσε να συγκρουστεί με το φεγγάρι φαίνεται να ήταν αβάσιμοι, σύμφωνα με νέες παρατηρήσεις. Ο αστεροειδής 2024 YR4, που ανακαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, θεωρήθηκε για λίγο ο «πιο επικίνδυνος αστεροειδής» των τελευταίων δεκαετιών, αφού οι επιστήμονες αρχικά υπολόγισαν ότι είχε 3,1% πιθανότητα να συγκρουστεί με τη Γη το 2032. Πιο προσεκτικές παρατηρήσεις απέκλεισαν γρήγορα το σενάριο της «καταστροφής πόλεων», αλλά οι αστρονόμοι υπολόγισαν ότι υπήρχε 4,3% πιθανότητα η Σελήνη να βρεθεί στη διαδρομή της πρόσκρουσης.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη

Αν και δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος για τη Γη, τα συντρίμμια της Σελήνης που θα εκτοξευόταν κατά τη σύγκρουση θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τους δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση και τις επικοινωνίες. Ωστόσο, νέες παρατηρήσεις φαίνεται να έχουν αποκλείσει αυτόν τον κίνδυνο, δείχνοντας ότι ο αστεροειδής θα περάσει με ασφάλεια από τη Σελήνη σε απόσταση μεγαλύτερη από 20.000 χιλιόμετρα.

«Θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό πείραμα, αλλά πιθανώς, δεδομένου του μικρού κινδύνου από τα συντρίμμια, δεν θα ήταν κάτι που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε», δήλωσε ο Κόλιν Σνόντγκρας, καθηγητής πλανητικής αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. «Μερικοί από εμάς στην επιστημονική κοινότητα μπορεί να είμαστε λίγο απογοητευμένοι».

Καθώς ο αστεροειδής απομακρυνόταν από τη Γη, εξαφανιζόμενος από το οπτικό πεδίο, οι αστρονόμοι δεν περίμεναν να μπορέσουν να προσδιορίσουν την τροχιά του αστεροειδούς μέχρι το 2028, όταν θα επέστρεφε στο οπτικό πεδίο της Γης. Ωστόσο, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων εντόπισε δύο παράθυρα πέντε ωρών τον Φεβρουάριο, κατά τα οποία πίστευαν ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb θα μπορούσε να ανιχνεύσει και να παρακολουθήσει τον αστεροειδή, ο οποίος είναι τέσσερις δισεκατομμύρια φορές πιο αμυδρός από το πιο αμυδρό αστέρι που είναι ορατό με γυμνό μάτι.

«Ο [αστεροειδής] 2024 YR4 είναι εξαιρετικά αμυδρός αυτή τη στιγμή, αντανακλώντας περίπου όσο φως αντανακλά ένα αμύγδαλο σε απόσταση ίση με την απόσταση της Σελήνης», δήλωσαν ο Δρ Άντι Ρίβκιν, του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, και ο Καθηγητής Τζούλιεν δε Βιτ, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, οι οποίοι συνδιεύθυναν τις παρατηρήσεις. «Το Webb είναι το μόνο παρατηρητήριο που θα μπορούσε να ελπίζει να πραγματοποιήσει αυτές τις μετρήσεις, καθώς είναι το μόνο με την απαιτούμενη ευαισθησία και σταθερότητα σε συνδυασμό με την ακριβή παρακολούθηση κινούμενων στόχων που απαιτείται για την παρακολούθηση και τη μελέτη αντικειμένων όπως αυτό». Οι παρατηρήσεις επέτρεψαν τον πιο ακριβή προσδιορισμό της τροχιάς του 2024 YR4, δείχνοντας ότι θα προσπεράσει τη Σελήνη το 2032.

Ολοένα και πιο ισχυρά τηλεσκόπια παρακολουθούν αστεροειδείς

Η ικανότητα των ολοένα και πιο ισχυρών τηλεσκοπίων, συμπεριλαμβανομένου του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb και του παρατηρητηρίου Vera Rubin, να παρακολουθούν αστεροειδείς σημαίνει ότι θα ανιχνεύονται περισσότερα αντικείμενα ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον Σνόντγκρας. «Ίσως να έχουμε αυτές τις σύντομες τρομάρες λίγο πιο συχνά», είπε. «Αλλά έχουμε επίσης την τεχνολογία να παρακολουθούμε αυτά τα αντικείμενα πολύ καλύτερα και συνήθως θα τα αποκλείουμε πολύ γρήγορα».

«Η Σελήνη είναι ασφαλής, ο 2024 YR4 δεν αποτελεί κίνδυνο, αλλά η δουλειά συνεχίζεται», σημείωσε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία σε απάντηση στα ευρήματα. «Η ομάδα Πλανητικής Άμυνας του προγράμματος Διαστημικής Ασφάλειας της ESA συνεχίζει να ανιχνεύει και να παρακολουθεί αντικείμενα κοντά στη Γη, ώστε να διασφαλίσει ότι, αν ποτέ προκύψει πραγματικός κίνδυνος, δεν θα μας πιάσει απροετοίμαστους».

Πηγή: guardian