Το Voyager 1, το διάσημο διαστημικό σκάφος της NASA που ταξιδεύει στο βαθύ διάστημα, έφτασε σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο που κανένα άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα δεν έχει επιτύχει μέχρι σήμερα.

Μία ημέρα φωτός είναι η απόσταση στην οποία ένα ραδιοσήμα, κινούμενο με την ταχύτητα του φωτός, χρειάζεται 24 ώρες για να φτάσει στο διαστημόπλοιο. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 16 δισεκατομμύρια μίλια (26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα), καθιστώντας το Voyager 1 το πιο απομακρυσμένο ανθρώπινο αντικείμενο, έναν τίτλο που κατέχει από το 1998, όταν ξεπέρασε ένα άλλο σκάφος της NASA, το Pioneer 10.

«Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και ίσως να μη συμβεί ποτέ ξανά, είναι εξαιρετικό», δήλωσε ο Καρίμ Μπανταρουντίν, διευθυντής της αποστολής Voyager της NASA στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

Βίντεο της NASA για το Voyager 1:

Το Voyager 1 εκτοξεύτηκε από τη Γη πριν από πενήντα χρόνια

Από την εκτόξευσή του τον Σεπτέμβριο του 1977, το Voyager 1 έχει συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή λίστα επιτευγμάτων. Το σκάφος και το δίδυμο διαστημόπλοιό του, το Voyager 2, το οποίο εκτοξεύτηκε έναν μήνα αργότερα, κατασκευάστηκαν αρχικά για να διαρκέσουν μόλις πέντε χρόνια και να εξερευνήσουν τον Δία και τον Κρόνο. Και τα δύο έχουν παρατείνει τις αποστολές τους σχεδόν 10 φορές περισσότερο από το αναμενόμενο.

«Το γεγονός ότι εξακολουθούν να λειτουργούν με επιστημονικά χρήσιμο τρόπο έπειτα από 49 χρόνια αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης και του ταλέντου εκείνων που τα σχεδίασαν και τα κατασκεύασαν, καθώς και εκείνων που συνεχίζουν να τα χειρίζονται», δήλωσε ο Γουίλιαμ Κερθ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, ο οποίος άρχισε να εργάζεται στο πρόγραμμα Voyager ως μεταπτυχιακός φοιτητής το 1974. Σήμερα ηγείται της επιστημονικής έρευνας κυμάτων πλάσματος (Plasma Wave Science) του Voyager.

Τα Voyager μελετούν επί του παρόντος τον μεσοαστρικό χώρο, έχοντας εγκαταλείψει την ηλιόσφαιρα το 2012 και το 2018 αντίστοιχα.

«Πρέπει να βρούμε πώς να κατευθύνουμε αυτά τα μηχανήματα για να εξερευνήσουν το μεσοαστρικό μέσο, ενώ στην πραγματικότητα σχεδιάστηκαν για να εξερευνήσουν τους πλανήτες», είπε ο Μπανταρουντίν. «Χρησιμοποιούμε πολύ παλιά μηχανήματα για να κάνουμε κάτι για το οποίο δεν είχαν πραγματικά σχεδιαστεί».

Προς τα πού κατευθύνεται το Voyager 1

Το Voyager 1, το οποίο έφτασε τη μία ημέρα φωτός λίγο μετά τις 5:16 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την Τετάρτη, κατευθύνεται τώρα προς τον Gliese 445, έναν αστέρα που απέχει περισσότερα από 17 έτη φωτός από τη Γη.

Η NASA εξακολουθεί να μπορεί να στέλνει εντολές και να λαμβάνει δεδομένα από το διαστημόπλοιο χρησιμοποιώντας το Δίκτυο Βαθέος Διαστήματος (Deep Space Network), ένα σύνολο μεγάλων επίγειων ραδιοκεραιών. Ωστόσο, η ανταλλαγή μηνυμάτων κάθε άλλο παρά άμεση είναι.

«Ένας τρόπος για να το σκεφτούμε είναι σαν ένα τηλεφώνημα», εξήγησε ο Μπανταρουντίν. «Αν καλούσατε κάποιον στην άλλη άκρη της Γης, το τηλεφωνικό σήμα, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, θα χρειαζόταν λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου για να φτάσει σε αυτόν. Με μια τόσο ασήμαντη καθυστέρηση, μπορείς να κάνεις μια συζήτηση σαν να βρισκόσασταν στο ίδιο δωμάτιο».

«Τα σήματά μας προς το διαστημόπλοιο κινούνται με την ίδια ταχύτητα, την ταχύτητα του φωτός, αλλά χρειάζονται κυριολεκτικά 24 ώρες για να φτάσουν σε αυτό», είπε ο Μπανταρουντίν. «Τόσο μακριά βρίσκεται το σκάφος από εμάς».

Μόλις ένα σήμα φτάσει στο Voyager 1, οι μηχανικοί πρέπει στη συνέχεια να περιμένουν άλλες 24 ώρες για να ταξιδέψει μια απάντηση πίσω στη Γη. Και αυτό σε ιδανικές συνθήκες, όταν οι τηλεπικοινωνίες και τα όργανα του σκάφους λειτουργούν όπως αναμένεται. «Ο χειρισμός μιας απομακρυσμένης συσκευής με χρόνο επικοινωνίας μετ’ επιστροφής δύο ημερών απαιτεί μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία από οποιοδήποτε άλλο επιχειρησιακό σενάριο μπορώ να φανταστώ», ανέφερε ο Κερθ.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η NASA δεν είχε νέα από το σκάφος για δύο ημέρες, πυροδοτώντας φόβους ότι το Voyager 1 μπορεί να είχε χαθεί.

Το Voyager 1 είναι ένα από τα πέντε διαστημόπλοια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιές που οδηγούν έξω από το ηλιακό σύστημα. Το Voyager 2 αναμένεται να φτάσει το ορόσημο της μίας ημέρας φωτός το 2035, αλλά είναι ασαφές εάν τα δίδυμα σκάφη θα εξακολουθούν να λειτουργούν και να επικοινωνούν μέχρι τότε. Δύο άλλα σκάφη, τα Pioneer 10 και 11, θα εξέλθουν επίσης από το ηλιακό σύστημα, αλλά σταμάτησαν να επικοινωνούν πριν από πολύ καιρό και ένα πέμπτο, το New Horizons, ταξιδεύει αυτή τη στιγμή μέσω της Ζώνης του Κάιπερ, ενός τεράστιου δακτυλίου παγωμένων σωμάτων πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα.

«Θα είναι μια δύσκολη στιγμή για τους ερευνητές όταν τα Voyager τελικά εγκαταλείψουν», δήλωσε ο Μπανταρουντίν.

«Παλεύουμε με ό,τι έχουμε για να κρατήσουμε αυτά τα διαστημόπλοια σε πτήση. Όταν τελικά αυτό δεν θα είναι αρκετό, θα είναι δύσκολο να το αποδεχτούμε», τόνισε. «Ταυτόχρονα, η αποστολή Voyager είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που έχουν κάνει οι άνθρωποι και έχει νόημα για όλους στη Γη. Είναι βαθιά συγκινητικό να είσαι μέρος αυτού».

Τα Voyager πρόκειται να αφήσουν πίσω τους μια κληρονομιά σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων, συμπεριλαμβανομένων νέων δορυφόρων γύρω από τον Κρόνο και τον Δία, ενεργών ηφαιστείων στον δορυφόρο του Δία και λεπτομερειών για την ατμόσφαιρα του μεγαλύτερου δορυφόρου του Κρόνου.

«Τα διαστημόπλοια Voyager έχουν επιβιώσει σχεδόν 50 χρόνια πτήσης, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα να μας ενημερώνουν για τη γαλαξιακή μας γειτονιά», είπε ο Κερθ. «Οποιαδήποτε δυνατότητα να ακολουθήσουμε τα Voyager στο μεσοαστρικό μέσο θα απαιτήσει αναγκαστικά δεκαετίες ανάπτυξης και χρόνου πτήσης», πρόσθεσε. «Πρέπει να αποκομίσουμε όσα περισσότερα έχουν να μας δώσουν τα Voyager προτού συνεχίσουν σιωπηλά τις τροχιές τους γύρω από τον γαλαξία».