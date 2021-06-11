Euro 2020: Οι μεταδόσεις των αγώνων
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, 14:42
Το EURO 2020 ξεκινά και τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1! Αναλυτικά τα δίδυμα των δημοσιογράφων που θα μεταδώσουν τους αγώνες της πρώτης Αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων του EURO 2020:
11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ (22:00): ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΥΑΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ (16:00): ΤΑΣΟΣ ΜΠΑÏΡΑΚΤΑΡΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΑΝΙΑ – ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (19:00): ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΩΡΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΒΕΛΓΙΟ – ΡΩΣΙΑ (22:00): ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡIΝΤΕΖΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ (16:00): ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (19:00): ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΩΡΗΣ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ (22:00): ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΚΩΤΙΑ – ΤΣΕΧΙΑ (16:00): ΤΑΣΟΣ ΜΠΑÏΡΑΚΤΑΡΗΣ – ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΠΟΛΩΝΙΑ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ (19:00): ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ (22:00): ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (19:00): ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΩΡΗΣ
ΓΑΛΛΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ (22:00): ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, 15:04