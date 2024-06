Ένας δημοσιογράφος από το Κόσοβο προκάλεσε Σέρβους οπαδούς με χειρονομία εθνικιστικού περιεχομένου και αυτό οδήγησε στην αφαίρεση της διαπίστευσής του στο Euro 2024.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε τη διαπίστευση του Αρλίντ Σαντίκου ο οποίος κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης του αγώνα Αγγλία-Σερβία (1-0) στράφηκε προς τους Σέρβους φιλάθλους και έκανε τη γνωστή χειρονομία με τον δικέφαλο αετό. Αυτή η μίμηση της αλβανικής σημαίας θεωρήθηκε ως πράξη εθνικιστικού περιεχομένου και είχε ως συνέπεια την τιμωρία του δημοσιογράφου.

Kosovo sports journalist Arlind Sadiku does the eagle in front of the Serbians. 🇦🇱🇽🇰👐

BRAVO @arlindsadiku89! 👏#EURO2024

pic.twitter.com/vLhIngTA1f

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) June 16, 2024

