Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επανήλθε δυναμικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας ξανά τον χορό ως το βασικό μέσο έκφρασής της. Μέσα από ένα νέο βίντεο στο σπίτι της, η ποπ σταρ εμφανίστηκε με μαύρο δαντελένιο κορμάκι, ψηλοτάκουνα και γάντια, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των εκατομμυρίων ακολούθων της.

Ωστόσο, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στράφηκε γρήγορα σε ένα μυστηριώδες κόκκινο σχέδιο που διακρίνεται στο σώμα της, για το οποίο η ίδια απέφυγε να δώσει σαφείς εξηγήσεις, συνοδεύοντας την ανάρτησή της μόνο με αινιγματικά emoji.

Η νοσταλγική ματιά του Μπράιαν Φρίντμαν στο 2001

Την ίδια στιγμή που η τραγουδίστρια απασχολεί τα δίκτυα με τις νέες της κινήσεις, ένας από τους πιο στενούς και ιστορικούς συνεργάτες της, ο χορογράφος Μπράιαν Φρίντμαν, γύρισε τον χρόνο πίσω στην εποχή που η Σπίαρς κυριαρχούσε απόλυτα στα παγκόσμια charts.

Μιλώντας με αφορμή τα Industry Dance Awards, ο Φρίντμαν αναφέρθηκε στη συνεργασία τους σε εμβληματικές επιτυχίες όπως το «I’m a Slave 4 U» και το «Toxic», περιγράφοντας μια νεαρή κοπέλα μόλις 19 ετών που στεκόταν στην κορυφή του κόσμου με απαράμιλλο δυναμισμό.

Ο καταξιωμένος δημιουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη μοναδική ικανότητα της τραγουδίστριας να οικειοποιείται κάθε βήμα και να μετατρέπει τις οδηγίες των χορογράφων σε καθαρά δική της υπογραφή. Όπως εξήγησε, η επιτυχία μιας χορογραφίας κρίνεται από το κατά πόσο μοιάζει απόλυτα αυθεντική επάνω στον εκτελεστή, κάτι που η Μπρίτνεϊ πετύχαινε με φυσικότητα, χωρίς να μοιάζει ποτέ πως μιμείται κάποιον άλλον.

Αναπολώντας τα γυρίσματα των αρχών της δεκαετίας του 2000, ο Φρίντμαν υπογράμμισε τη διαφορά της τότε νοοτροπίας συγκριτικά με τη σημερινή υπερανάλυση της βιομηχανίας. Η διαδικασία χαρακτήριζε από αυθορμητισμό, ενθουσιασμό και μια υγιή αυτοπεποίθηση νεότητας, όπου κάθε απόφαση έμοιαζε δεδομένα επική, στοιχείο που τελικά προσέδωσε διαχρονική μαγεία σε ολόκληρο το αποτέλεσμα.