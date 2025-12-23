Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όπως φαίνεται έχει προσαρμοστεί στη χώρα μας και έχει αρχίσει να μαθαίνει τις συνήθειες των Ελλήνων με μία από αυτές να είναι η διασκέδαση στα μπουζούκια.

Λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα όπου είχε βρεθεί μαζί με τη Μαριάννα Λάτση που είναι κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, βρέθηκε ξανά στο Κέντρο Αθηνών για να τον απολαύσει.

Αυτή τη φορά η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνοδευόταν από τον μοναχογιό της, Ronan Anthony Villency.

Όπως ήταν αναμενόμενο η παρουσία της στο νυχτερινό κέντρο δεν πέρασε απαρατήρητη. Άλλωστε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι μία εντυπωσιακή γυναίκα με τον δυναμισμό της και τη γοητεία της να σε κερδίζουν αμέσως.



Στη νέα της έξοδο στον Αργυρό -όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που σας εξασφαλίσαμε- επέλεξε να φορέσει ένα total black look με τα χαρακτηριστικά της μαλλιά και το έντονο μακιγιάζ να γίνονται το σήμα κατατεθέν της.

«Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τις ΗΠΑ. Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είναι καταπληκτικός.» είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα στην κάμερα της εκπομπής του Mega όσον αφορά στη σχέση της με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

Πηγή: Gova Stilleto