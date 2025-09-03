Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, ένας από τους πρωταγωνιστές της μαφίας των Χανίων, ο οποίος διαθέτει beach bar και ξενοδοχείο στην παραλία Σταυρός είναι αδελφικός φίλος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου.

Μάλιστα στην ίδια παραλία έβγαινε φωτογραφία ο γνωστός ηθοποιός με τον αρχιμαφιόζο λίγους μήνες πριν γίνει κουμπάρος του, παντρεύοντάς τον στις 8 Ιουνίου του 2019 στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας πρόκειται για ένα εκκλησάκι που έχτισε ο ίδιος ο κατηγορούμενος Μ.Α., o oποίος ήταν ένας από τους συνολικά τέσσερις κουμπάρους που πάντρεψαν τον Στράτο Τζώρτζογλου και την αγαπημένη του Σοφία Μαριόλα.

Μάλιστα η γαμήλια δεξίωση είχε γίνει στο Beach Bar Restaurant του κουμπάρου του, υπό τους ήχους του Μανώλη Κονταρού και του Στέλιου Μπικάκη με τα συγκροτήματά τους.