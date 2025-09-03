Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, ένας από τους πρωταγωνιστές της μαφίας των Χανίων, ο οποίος διαθέτει beach bar και ξενοδοχείο στην παραλία Σταυρός είναι αδελφικός φίλος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου.

Μάλιστα στην ίδια παραλία έβγαινε φωτογραφία ο γνωστός ηθοποιός με τον αρχιμαφιόζο λίγους μήνες πριν γίνει κουμπάρος του, παντρεύοντάς τον στις 8 Ιουνίου του 2019 στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας πρόκειται για ένα εκκλησάκι που έχτισε ο ίδιος ο κατηγορούμενος Μ.Α., o oποίος ήταν ένας από τους συνολικά τέσσερις κουμπάρους που πάντρεψαν τον Στράτο Τζώρτζογλου και την αγαπημένη του Σοφία Μαριόλα.

Μάλιστα η γαμήλια δεξίωση είχε γίνει στο Beach Bar Restaurant του κουμπάρου του, υπό τους ήχους του Μανώλη Κονταρού και του Στέλιου Μπικάκη με τα συγκροτήματά τους.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Στράτος Τζώρτζογλου