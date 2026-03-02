Σε μια πόλη που έχει συνηθίσει στους ήχους των μονοθέσιων οχημάτων και στη λάμψη της Formula 1, αυτή τη φορά την παράσταση δεν έκλεψε ένας αγώνας, αλλά μια προσωπική στιγμή με διακριτική κομψότητα.

Ο Charles Leclerc, ο Μονεγάσκος σταρ της Formula One και ένας από τους πιο ταλαντούχους οδηγούς της γενιάς του, παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Alexandra Saint Mleux, σε μια λιτή πολιτική τελετή στην καρδιά του Μονακό. Στο πλευρό τους βρέθηκαν μόνο στενοί συγγενείς και φίλοι, καθώς το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει το χαρμόσυνο γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η αποκάλυψη ωστόσο, δεν άργησε να έρθει. Μάλιστα έγινε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Ο Λεκλέρκ πραγματοποίησε βόλτα στους δρόμους του Μονακό με μια συλλεκτική Ferrari 250 Testa Rossa, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του. Ένα αυτοκίνητο-θρύλος, σύμβολο ταχύτητας και κομψότητας, που πολλοί θα ονειρεύονταν έστω και να οδηγήσουν, πόσο μάλλον να κάνουν την πρώτη τους βόλτα ως νεόνυμφοι με ένα τέτοιο αριστούργημα της αυτοκίνησης.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε ακριβώς μία εβδομάδα πριν από το Grand Prix της Μελβούρνης, τον αγώνα που ανοίγει τη φετινή αγωνιστική σεζόν. Έτσι, ο οδηγός της Ferrari, ξεκινά τη χρονιά όχι μόνο με αγωνιστικές φιλοδοξίες, αλλά και με μια νέα, ξεχωριστή σελίδα στην προσωπική του ζωή.