Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Χριστίνας Ορφανίδου.

Ακόμα 15 άτομα ταυτοποιήθηκαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη διακίνηση του προσωπικού υλικού της πρώην παίκτριας του Big Brother. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Σοφία Κατσούλα, οι εμπλεκόμενοι —ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται ανήλικοι και ένας αστυνομικός— βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές και πλημμεληματικές διώξεις στα δικαστήρια όλης της χώρας, σε συνέχεια της καταδίκης των δύο πρώτων κατηγορουμένων το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι για τη μη συναινετική διαρροή του προσωπικού υλικού της κ. Ορφανίδου, το δικαστήριο είχε επιβάλει το 2025 ποινικές καταδίκες στον πρώην σύντροφό της, Αθανάσιο Αλυμπάκη —ο οποίος είχε στην κατοχή του τις φωτογραφίες και τα βίντεο από την περίοδο της σχέσης τους— καθώς και στη Βασιλική Φασούλα, πρώην σύντροφο του Αλυμπάκη.

Τα δικαστήρια τους υποχρέωσαν να καταβάλουν αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη η Χριστίνα Ορφανίδου, καθώς και να δημοσιεύσουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media μια περίληψη της δικαστικής απόφασης. Όπως υπογραμμίζει η δικηγόρος, η Βασιλική Φασούλα δημοσίευσε τη σχετική περίληψη, ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει για τον άλλον καταδικασθέντα. Ο Αθανάσιος Αλυμπάκης, παρότι έχει λάβει γνώση της απόφασης ήδη από τις 24 Ιουνίου 2026, μέχρι και σήμερα δεν έχει αναρτήσει καμία περίληψη στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η δημοσίευση της απόφασης αποτελεί μόνο μια τυπική υποχρέωση για τους καταδικασθέντες και δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει υποστεί η Χριστίνα Ορφανίδου.

Αναλυτική η ανακοίνωση της δικηγόρου της Χριστίνας Ορφανίδου:

«ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

Μετά την δικαστική απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Αστικό) καθίσταται επιβεβλημένο να παραθέσουμε τα κάτωθι:

Ήδη ο πρώην σύντροφος της Χριστίνας Ορφανίδου, Αθανάσιος Αλυμπάκης και η Βασιλική Φασούλα πέραν από την ποινική τους καταδίκη το έτος 2025, υποχρεώθηκαν και αστικά σε καταβολή αποζημίωσης αλλά και σε ανάρτηση περίληψης της αστικής απόφασης που αναφέρει με λεπτομέρεια και σαφήνεια τις παράνομες πράξεις στις οποίες αυτοί προέβησαν.

Η Βασιλική Φασούλα, κατ΄επιταγή των ανωτέρω, εκπλήρωσε την υποχρέωσή της από την δικαστική απόφαση για ανάρτηση της περίληψής της, ενώ ο κος Αθανάσιος Αλυμπάκης, εάν και έχει λάβει γνώση της εφετειακής απόφασης ήδη από 24/06/2026, αρνείται σιωπηρά να εκτελέσει την υποχρέωσή του για δημοσίευση της σχετικής περίληψης της απόφασης στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η υποχρέωση των Αλυμπάκη και Φασούλα να δημοσιεύσουν περίληψη της δικαστικής απόφασης αποτελεί μια τυπική υποχρέωση, η οποία απορρέει από την καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους και, με την εκπλήρωσή της, τους επιτρέπει να αφήσουν την υπόθεση πίσω τους. Για τη Χριστίνα Ορφανίδου, όμως, μια ανάρτηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ουσιαστική δικαίωση ή πραγματική αποκατάσταση της βλάβης που έχει υποστεί. Κι αυτό γιατί, εξαιτίας των πράξεων των δύο, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υφίσταται καθημερινά μια αδιάκοπη και βάναυση δευτερογενή θυματοποίηση, καθώς το μη συναινετικό υλικό συνεχίζει να διακινείται και να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου με εκατομμύρια προβολές, ενώ η ίδια δέχεται καθημερινά χυδαίες ύβρεις, απειλές και προσωπικές επιθέσεις από άγνωστους χρήστες του διαδικτύου.

Έτσι, δηλώνουμε κατηγορηματικά τα εξής:

1. Όποιος συνεχίζει α) να διακινεί το ευαίσθητο μη συναινετικό υλικό ερωτικού περιεχομένου, β) να στέλνει στην Χριστίνα Ορφανίδου μέλη του σώματός του και γ) να πλήττει την τιμή και την υπόληψη της Χριστίνας Ορφανίδου εν γένει θα μηνύεται και θα εναγάγεται. Όποιος μάλιστα πιστεύει ότι η ανωνυμία του πίσω από έναν επίπλαστο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει στο διαδίκτυο θα τον προστατεύσει, θέλουμε να τον ενημερώσουμε ότι ήδη τουλάχιστον 15 τέτοιοι λογαριασμοί κατόπιν εγκλήσεώς μας έχουν ταυτοποιηθεί από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και οι πραγματικοί τους διαχειριστές έχουν οδηγηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ανά την Ελλάδα (Ενδεικτικά: Πάτρα, Καλάβρυτα, Πέλλα, Σύρος, Θήβα κ.ο.κ.) με πλημμεληματικές αλλά και κακουργηματικές ποινικές διώξεις. Μεταξύ μάλιστα των δραστών, βρέθηκαν και ανήλικοι αλλά και ένας αστυνομικός που υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα (!) κάτι που καταδεικνύει ότι ο νόμος εφαρμόζεται ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ για όλους.

2. Όποιος μάλιστα – δημόσιο πρόσωπο ή μη- επιθυμεί να συγχρωτίζεται με αμετακλήτως καταδικασθέντες για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων -παρ΄ότι δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα- τον παραδίδουμε στην κρίση της κοινωνίας που, εν έτει 2026, καταδικάζει και απομονώνει τέτοιες πρακτικές.

Τέλος, δεν θα επιδείξουμε την παραμικρή ανοχή σε δράστες εκδικητικής πορνογραφίας. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με την τιμή, την υπόληψη και την προσωπικότητα μιας γυναίκας, θα έρθουν αντιμέτωποι με τον νόμο».

govastiletto.gr -Χριστίνα Ορφανίδου: «Έφυγα από την Ελλάδα λόγω του διασυρμού από το revenge porn»