Συγκλονίζει το γνωστό μοντέλο με τα πιο μακριά πόδια στον κόσμο και το πανέμορφο πρόσωπο, Αντριάνα Σκλερανίκοβα, καταγγέλλοντας τον πρώην σύζυγό της Αράμ Οχανιάν, για κακοποίηση και εκβιασμό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά, πως η βία δεν κάνει διακρίσεις και πως η ομορφιά, δεν είναι πάντοτε το «εισιτήριο» που ανοίγει διάπλατα τις πύλες της ευτυχίας ή το διαβατήριο για την ιδανική αγάπη.

Μέσα από αναρτήσεις της στα social media και όπως τονίζει έπειτα από χρόνια σιωπής και ανοχής κυρίως για τη διαφύλαξη της ηρεμίας της κόρης της, το γνωστό μοντέλο περιγράφει ένα σκηνικό διαρκούς πίεσης και συστηματικών προσπαθειών αποσταθεροποίησης εις βάρος της, κάνοντας λόγο για μια τοξική κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, διαρκεί εδώ και χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι με τον επιχειρηματία σύζυγό της παραμένουν τυπικά παντρεμένοι για περίπου 12 χρόνια, η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να προσφύγει άμεσα στη Δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην αναφορά της για το παιδί τους, καταγγέλλοντας πως η κόρη τους έχει μετατραπεί σε μέσο πίεσης, «εργαλείο εκβιασμού και διαπραγμάτευσης», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ήδη τεταμένη κατάσταση.

Όπως ανέφερε στο Instagram: «Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Nίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων, τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον, που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας. Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα κατεύναζαν την κατάσταση».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση της Αντριάνας Σκλερανίκοβα

«Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ. Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν, να με πλήξουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια».

Καταλήγοντας, τόνισε: «Επιλέγω να «σπάσω» τη σιωπή μου και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου».

Η σχέση της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα με τον Αράμ Οχανιάν, ξεκίνησε λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από το γνωστό ποδοσφαιριστή, Κριστιάν Καρεμπέ. Το καλοκαίρι του 2014, το μοντέλο και ο επιχειρηματίας, παντρεύτηκαν σε μια πολυτελή τελετή στο Μονακό, ενώ έναν μήνα αργότερα υποδέχθηκαν την κόρη τους, τη Νίνα. Τότε, η Σκλεναρίκοβα εγκαταστάθηκε στο Μαρακές, όπου εργαζόταν ο Οχανιάν. Το 2022 αποφάσισαν να τερματίσουν τον γάμο τους, αλλά το διαζύγιο δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Μετά τον χωρισμό τους, ο επιχειρηματίας παρέμεινε στο Μαρακές μαζί με την κόρη τους, ενώ το μοντέλο πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας. Εδώ και περίπου έναν χρόνο, η Αντριάνα Σκλεναρίοκβα βρίσκεται σε σχέση με τον τραγουδιστή Μαρκ Λαβουάν.

Λίγα λόγια για την Αντριάνα

Η πανέμορφη Αντριάνα γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1971 στο Μπρέζνο της Σλοβακίας από τους Μίροσλαβ Σκλεναρίκ και Ζλάτιτσα Σκλεναρίκοβα. Ενώ σπούδαζε Ιατρική στην Πράγα, συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό μοντέλων όπου και κέρδισε. Το 1998 προσλήφθηκε ως ένα από τα μοντέλα για την εταιρεία Wonderbra. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξε μοντέλο της εταιρείας εσωρούχων Victoria Secret.

Το 2005 εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του Channel 5 Bra Wars: Boom or Bust. Το 2008 συμμετείχε στην σειρά Rendez-vous en terre inconnue η οποία προβλήθηκε από το κανάλι France 2. Την ίδια χρονιά της δόθηκε ένας μικρός ρόλος στην ταινία Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2011 συμμετείχε στον πρώτο κύκλο του γαλλικού Dancing with the Stars.