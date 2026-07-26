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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές στην Πάρο με τον Θέμη Σοφό και τα τρία παιδιά τους, μετά την ολοκλήρωση ακόμα μιας επιτυχημένης σεζόν στο «Happy Day» στον Alpha.
Πριν από λίγο, η δημοφιλής παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια νέα τρυφερή φωτογραφία.
Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τον Θέμη Σοφό μαζί με τον μικρό Γιάννη Σοφό στις πλάτες του πατέρα του.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έγραψε χαριτολογώντας πάνω στην ανάρτησή της: «Τα οικογενειακά βάρη… @thsofos».
govastiletto.gr – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τη μητέρα και τον γιο της στο ηλιοβασίλεμα της Πάρου