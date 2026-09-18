Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγιου. Ένας άνδρας έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι άνδρες της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο κινητοποιήθηκαν αμέσως και με ιδιαίτερη ψυχραιμία, επιχείρησαν να τον ηρεμήσουν και να τον αποτρέψουν από το να προχωρήσει στην πράξη. Με προσεκτικούς χειρισμούς και επαγγελματισμό, κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον πείσουν να αφήσει το αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί ο ίδιος, αλλά και κανένας από τους περαστικούς.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και αξιολόγηση από τους αρμόδιους γιατρούς.

Το περιστατικό έληξε χωρίς απρόοπτα, με την έγκαιρη και ψύχραιμη παρέμβαση των αστυνομικών να αποτρέπει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη.

Πηγή: tempo 24