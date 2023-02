Γονίδης-Μελάς: Για περιορισμένες εμφανίσεις στο «Vegas Live Stage»

Με τεράστια επιτυχία, μετά από πέντε ολόκληρους μήνες, ολοκληρώνεται, ο κύκλος εμφανίσεων του Σταμάτη Γονίδη και του Ζαφείρη Μελά, στο Vegas Live Stage.

Η συνεργασία των δύο σπουδαίων ερμηνευτών, από τις αρχές Οκτωβρίου, κατάφερε να γίνει το απόλυτο talk of the town, της διασκέδασης, σημειώνοντας ρεκόρ sold out, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο!

Δουλεύοντας τρεις μέρες την εβδομάδα, κάτι πρωτοφανές πλέον για τα δεδομένα της νυχτερινής Αθήνας, ο Σταμάτης Γονίδης, και ο Ζαφείρης Μελάς, έχοντας στο πλευρό τους, την Εύα Μπάιλα, τον Νίκο Δούρο, την Στεφανία Γονίδη και ένα επιτελείο ταλαντούχων καλλιτεχνών, παρουσιάζοντας ένα καθαρόαιμο ,λαϊκό και άκρως μοντέρνο πρόγραμμα, κατάφεραν να κάνουν την διαφορά, και να κερδίσουν το στοίχημα της διασκέδασης!

Μετά από πέντε μήνες αποθέωσης στο hot spot της Πέτρου Ράλλη, ο Σταμάτης Γονίδης και ο Ζαφείρη Μελάς, ρίχνουν «αυλαία», το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου. Για δύο ακόμη εβδομάδες, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, οι δυο καλλιτέχνες με την ομάδα τους, υπόσχονται, να ανεβάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν, το θερμόμετρο του κεφιού!