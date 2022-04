Γονίδης και Μενιδιάτης στο Stage by Frangelico από 29 Απριλίου

Stage by Frangelico και καλοκαιρινή διασκέδαση πάνε πάντα μαζί! Ο Σταμάτης Γονίδης και ο Χρήστος Μενιδιάτης κάνουν πρεμιέρα τη Παρασκευή 29 Απριλίου στο αγαπημένο στέκι της παραλιακής.



Η πρόσφατη συνεργασία τους η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία στον συγκεκριμένο χώρο επιστρέφει για να πρωταγωνιστήσει ξανά στην καλοκαιρινή Αθήνα.



Διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια - επιτυχίες στη σκηνή Stage By Frangelico από την Παρασκευή 29/4.



Μαζί τους μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της pop σκηνής, η Κατερίνα Στικούδη.



Infos:

Stage By Frangelico

Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος 17455

Κρατήσεις: 210 9843250