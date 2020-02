Τσικνοπέμπτη στο εστιατόριο του Μουσείου Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης συνεχίζει την παράδοση της Τσικνοπέμπτης και προσκαλεί τους επισκέπτες του στο εστιατόριο του δευτέρου ορόφου την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, από τις 8 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα, σε μια όμορφη βραδιά με νόστιμα εδέσματα και μουσική πιάνο.



Τηλεφωνικές κρατήσεις πραγματοποιούνται στο 210 9000915 τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου.



Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.theacropolismuseum.gr.

Μενού Τσικνοπέμπτης



Εστιατόριο Μουσείο Ακρόπολης

Ορεκτικά | Appetizers



Μιλφέιγ από φιλετάκια μοσχαρίσια με αφράτο ψωμί στη σχάρα, πέστο ντομάτας, κατσικίσιο τυρί και σπανάκι

Veal tenderloin millefeuille with grilled bread, pesto tomato, goat cheese and spinach



12,00€



Σαγανάκι καταΐφι με γραβιέρα Κρήτης, μέλι θυμαρίσιο και φιστίκι Αιγίνης

Saganaki with aged graviera cheese from Crete Island, kataifi pastry, honey and pistachio|



8,50€



Αλοιφές



Τυροκαυτερή, χούμους και ταραμάς σερβιρισμένες με ψημένες πίτες



Greek Spreads



Tirokafteri, humus and tarama served with grilled pita bread



8,50€



Τσιπς από κολοκυθάκια και μελιτζάνες με ντιπ γιαουρτιού

Zucchini and eggplant chips with yogurt dip



9,00€

Σαλάτες | Salads



Αλμυρό τσιζκέικ με παξιμάδι από χαρούπι, μους από γαλοτύρι, μαριναρισμένα τοματίνια, και γλάσο από χαρουπόμελο



Cheesecake salad, marinated fresh tomato, Galotiri cream cheese and carob rusk



8,50€



Ποικιλία μανιταριών με king oyster στη σχάρα με citronette και κρέμα τυρί με άρωμα τρούφας

Variety of greek mushrooms with grilled king oyster, citronette and cream cheese with truffle aroma



10,00€



Κοντοσούβλι λαχανικών στη σχάρα με βινεγκρέτ βαλσάμικου

Skews of grilled vegetables with balsamic vinaigrette



8,50€



Ταμπουλέ με κους κους και αρωματικό γιαούρτι

Tabouleh with couscous and flavored yogurt

9,00€

Κυρίως | MAIN COURSE



Παϊδάκια αρνίσια στη σχάρα με μηλόξυδο και πατάτα ρουστίκ

Grilled lamb cutlets with apple cider vinegar and rustic potato



19,00€



Μπιφτέκια αρνίσια στη σχάρα με τζατζίκι, πίτες και πατάτες ρουστίκ

Grilled lamb burgers with tzatziki, pita bread and rustic potatoes



16,00€



Νανάκι κοτόπουλο ¨alla diavola¨ με citronette και πατάτες ρουστίκ

Baby chicken ‘alla diavola’ with citronette and rustic potatoes



16,00€



Ποικιλία από λουκάνικα με 3 είδη μουστάρδας

Variety of sausages with 3 types of mustard



15,00€



Μπριζολάκια χοιρινά στη σχάρα με πατάτες baby και χόρτα εποχής

Grilled pork chops with baby potatoes and seasonal greens



16,00€



Ποικιλία κρεατικών

Mixed Grill



30,00€



Γλυκό | DESSERT



Γαλακτομπούρεκο

Galaktompoureko



9,50€